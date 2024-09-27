Beni Benius 2024 a Decimoputzu: torniamo oggi a Decimoputzu, perché dopo tre settimane circa dalla “Festa di San Basilio“, nella giornata di domenica 6 ottobre 2024 , si svolgerà la manifestazione “Bèni Benìus“.

Decimoputzu, lo ricordo, è un borgo a vocazione agricola del basso Campidano, a poco più di 25 chilometri da Cagliari (cartina stradale a fine articolo).

Si tratta della sedicesima edizione della rassegna regionale del settore agroalimentare che permetterà di scoprire la storia, l’arte e le attività produttive del territorio, grazie anche alle guide d’eccezione, che saranno gli artisti, i creativi, gli artigiani e i produttori locali.

Da non perdere la marea di mostre e laboratori, ma anche giochi popolari, il raduno di Harleys, e il pranzo. A proposito del pranzo, che avrà inizio alle ore 13:00 in piazza San Giorgio, questo è il menù al costo di 20 euro:

Fregula incasada

Maialetto arrosto

Patate al forno

Vino e acqua

Programma Bèni Benìus a Decimoputzu:

Domenica, 6 ottobre 2024:

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori info, dettagli, costi e prenotazioni dei laboratori e del pranzo, rivolgetevi pure o alla pagina Facebook della Pro loco di Decimoputzu che organizza l’evento, o scrivere a Carla 348 083 2416 o Francesca 328 012 6140.

Come arrivare a Decimoputzu:

