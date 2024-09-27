Festa della Madonna del Miracolo a Bitti 2024: scopri il programma completo dal 27 al 30 settembre 2024
Festa Nostra Signora del Miracolo a Bitti 2024: torna sul nostro blog l’importante festa di Nostra Signora del Miracolo a Bitti, in provincia di Nuoro, che si svolgerà dal 27 al 30 settembre 2024.
Il culto della Madonna del Miracolo risale al 1757 quando viene menzionato un altare dedicato a lei dedicato nella chiesa di San Michele a Gorofai, nel sui santuario si venera una piccola statua della Madonna con Bambino.
Programma Festa N.S. del Miracolo 2024, Bitti:
Venerdì, 27 settembre 2024:
- ore 20:00 – Corte de su Meraculu – Sambenes e Cordas: toro meccanico, pop corn, zucchero filato e foto istantanee
- ore 22:00 – On the road band in concerto
Sabato, 28 settembre 2024:
- ore 18:00 – Campo sportivo di Peddu Burrai – Spettacolo di Freestyle motocross
- ore 22:00 – Mambolosco in concerto, più dj-set con dj Cap e AlboDj
Domenica, 29 settembre 2024 – Sa Die Vitziechesa:
- ore 20:00 – Corte de su Meraculu – Cena comunitaria organizzata dal comitato, che così ringrazia il paese e gli sponsor che hanno contribuito alla preparazione della festa
- ore 22:00 – Free Vival in concerto
Lunedì, 30 settembre 2024:
- ore 11:00 – Santuario di Nostra Signora del Miracolo – Santa Messa e processione in macchina del simulacro della Madonna del Miracolo fino alla chiesa di San Giorgio
- a seguire – Benedizione delle macchine
- ore 16:30 – Chiesa di San Giorgio Martire – Santa Messa
- a seguire – Processione solenne con la partecipazione dei fedeli, dei cavalieri di Bitti e Pattada, dei gruppi in costume di Bitti, Bolotana, Bono, Buddusò (ci sarà anche il gruppo minifolk di Buddusò), Dorgali, Oschiri, Ossi, Padru, Sedilo
- all’arrivo – Santuario di nostra signora del Miracolo – Santa Messa
- ore 20:00 – Corte de su Meraculu – Serata folkloristica con i gruppi folk e la partecipazione di Bolotana, Bono, Buddusò, Dorgali, Padru, Oschiri e Sedilo più i tenore Vitzichesu e Romantzesu di Bitti, e Supramonte di Orgosolo
- durante -a serata -Estrazione della sottoscrizione a premi
La storia della Madonna del Miracolo:
Si racconta che il suo primo miracolo fu quello di mettere pace tra Bitti e Pattada, entrambi i paesi sono infatti fortemente devoti alla Madonna del Miracolo. Si parte dai reati di abigeato che interessavano all’epoca quest’area al confine tra Barbagia e Logudoro, con tanto di vendette incrociate, ma l’amore alla fine prevalse sull’odio.
Due giovani dei due paesi si innamorarono, e la relazione, sebbene osteggiata dalle rispettive famiglie, portò al matrimonio, sotto lo sguardo benevolo della Madonna del Miracolo.
Da allora fu la pace fra i due paesi che, riconoscenti alla Madonna per la riconciliazione, da allora, gruppi di cavalieri e di amazzoni con i costumi di Bitti e di Pattada si incontrano ogni anno per accompagnare il simulacro della Vergine, esibendo nel contempo gli antichi stendardi.
