Radici di Sardegna 2024 a Porto Torres: saranno ancora una volta le Tenute Li Lioni, alla periferia sud est della città di Porto Torres, lungo il tracciato della ex SS131, ad ospitare la terza edizione della manifestazione “Radici di Sardegna“, che si svolgerà il 4, 5 e 6 ottobre 2024 .

Sarà quindi la suggestiva corte delle tenute ad ospitare questa tre giorni dedicata alla musica, alle arti e ai mestieri, alla gastronomia e alle tradizioni sarde.

Nella corte, ma anche sotto gli ulivi, immersi nella natura, si potrà assistere alle esibizioni della cantautrice Maria Luisa Congiu, di tanti altri artisti e cori polifonici, incluse le maschere tradizionali di Fonni.

Non mancheranno musica e al balli sardi, con i gruppi delle associazioni culturali e folkloriche, gli spazi dedicati alla degustazione dei vari piatti tipici sardi e gli stand dedicati alle esposizioni di artigiani e artisti sardi.

Programma Radici di Sardegna:

All’interno della Corte saranno presenti gli stand degli artigiani e artisti della tradizione sarda e gli stand dedicati alle degustazioni enogastronomiche.

Venerdì, 4 ottobre 2024:

Ingresso libero e gratuito, programma prima serata:

dalle ore 18:00 – Apertura dei cancelli della tenuta e degli stand

dalle ore 19:00 – Inizio degli eventi , presenta la serata Giuliano Marongiu: Intrinadas e altre storie : un viaggio tra suoni e memorie: immagina di percorrere i sentieri dell’Isola di Sardegna e le rotte del Mediterraneo, guidato dai suoni che accarezzano i tuoi sentimenti ancor prima di dare voce alle canzoni. In questo viaggio Marino De Rosas sarà accompagnato dalla voce di Denise Fatma Gueye. Omaggio a Pietro Sassu : pioniere dell’etnomusicologia italiana e figura fondamentale nello studio della musica tradizionale orale. Grazie alla presenza di Simone Sassu, si esplorerà il suo straordinario contributo alla musica, con testimonianze, racconti e interventi musicali de I Cuncordu di Santu Lussurgiu.

Sabato, 5 ottobre 2024:

Ingresso libero e gratuito, programma seconda serata:

ore 16:00 – Escursione archeologica alle Domus de Janas di Su Crocifissu Mannu con la dottoressa Patrizia Olia

con la dottoressa Patrizia Olia dalle ore 18:00 – Apertura dei cancelli della tenuta e degli stand

dalle ore 19:00 – Inizio degli eventi , presenta la serata Giuliano Marongiu: Spettacolo di Maria Luisa Congiu Esibizione Urthos e Buddos di Fonni Esibizione dei Tenore Remunnu ‘e locu di Bitti Gruppo folk Intragnas con tutta l’energia della tradizione sarda e turritana. Ricordando l’artista sassarese Angelo Maggi

Domenica, 6 ottobre 2024:

Ingresso libero e gratuito, programma terza serata:

ore 11:00 – Apertura dei cancelli della tenuta e degli stand ore 11:00 – Musica delle Piante: sinfonia invisibile ore 11:00 – Bimbimpasta : i bambini saranno impegnati nella preparazione di deliziosi biscotti, a cura di Francesco Buioni

ore 16:00- Inizio degli eventi : Commedia teatrale : “La Brea” con Alessandra Spiga e Mario Lubino, a cura della Compagnia Teatro Sassari Musica con i Zeppara , che cantano la tradizione sassarese

Dove si trovano e come arrivare alle Tenute Li Lioni:

