Weekend 22, 23 e 24 settembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 22, 23 e 24 settembre 2023 in Sardegna: benvenuti nel weekend dell’equinozio d’autunno, che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, ma non temete, perché sagre, percorsi eno-gastronomici e brassicoli, feste ed eventi rimango numerosi in tutta la Sardegna. Pensate che in questo articolo troverete circa 250 eventi !

E allora partiamo dal grande classico del periodo, “Autunno in Barbagia“, manifestazione già arrivata al suo quarto weekend, che stavolta fa tappa ad Austis e Orani. E’ anche il secondo weekend con “Italia Romanica” che vede 60 paesi della Sardegna aprire le proprie chiese (da segnalare la giornata medievale ad Ardara), ma anche il fine settimana delle Giornate Europee del Patrimonio, quindi gli amanti della cultura e coloro che vorranno andare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio avranno veramente tanto da fare!

Magari abbinando la giornata a manifestazioni come le “Cantine Aperte in vendemmia” e il “Caseifici Open Day“, dei quali non abbiamo trovato il calendario completo, ma solo dei singoli appuntamenti inseriti nel corso dell’articolo. Da non perdere anche un altro grande classico come la “Festa del borgo” e la “Sagra del civraxiu” a Sanluri. Appuntamento con la “Sagra della vernaccia” a Solarussa.

E mentre continuano numerose le feste delle birra (Ulassai, Sassari, Porto Torres) e le rassegne enologiche (Villasimius), nelle località turistiche come Budoni, si saluta un’estate comunque positiva.

Concludiamo con le grandi feste religiose, tra tutte la Festa di Santa Greca a Decimomannu, una delle più imponenti del sud Sardegna, ma anche la Festa patronale di Nuchis (con i concerti di Soleandro, Ivana Spagna e Fausto Leali), quella di Sant’Antonio di Gallura (con il cabaret di Uccio De Santis), di Ussana (con la sagra della pecora) e tante altre ancora.

