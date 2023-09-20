Craft Beer Festival a Porto Torres: scopri il programma e le birre in degustazione il 22 e 23 settembre 2023!

Craft Beer Festival a Porto Torres: si svolgerà nella serata del 22 e 23 settembre 2023 la prima edizione del “Craft Beer Festival Vol.0“, il festival della birra artigianale di Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna.

L’appuntamento è in piazza Marconi a Porto Torres a partire dalle ore 18:00, dove troverete ad attendervi 6 diverse birre di 3 birrifici artigianali sardi e nazionali e lo street food di “Rosticciando“. A partire dalle ore 20:30 parte invece la musica live, con la Jailhouse Rock Band (omaggio agli AC/DC) al venerdì e Krak’Em al sabato.

Birrifici artigianali partecipanti e tap list:

Birra Sant’Andrea (Vercelli): Croccante-Blonde Ale Togo-IPA

(Vercelli): Birrificio Coros (Usini): Easy-Festbier Lp Clara-Session IPA

(Usini): Birrificio Lariano (Sirone): Serial Keller – Keller Salada-Gose

(Sirone):

Programma Porto Torres Craft Beer Festival:

Venerdì, 22 settembre 2023:

ore 18:00 – Apertura stand Street Food e Birra

ore 20:30 – Musica con la Jailhouse Rock Band (omaggio agli AC/DC)

Sabato, 23 settembre 2023:

ore 18:00 – Apertura stand Street Food e Birra

ore 20:30 – Musica con i Krak’Em

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dal locale Porto Birra 07046PT, con il patrocinio del Comune di Porto Torres e di UnionBirrai e la collaborazione di Sa Birra distribuzione. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali variazioni al programma.

Come arrivare in piazza Marconi a Porto Torres:

