Craft Beer Festival a Porto Torres: scopri il programma e le birre in degustazione il 22 e 23 settembre 2023!
Craft Beer Festival a Porto Torres: si svolgerà nella serata del 22 e 23 settembre 2023 la prima edizione del “Craft Beer Festival Vol.0“, il festival della birra artigianale di Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna.
L’appuntamento è in piazza Marconi a Porto Torres a partire dalle ore 18:00, dove troverete ad attendervi 6 diverse birre di 3 birrifici artigianali sardi e nazionali e lo street food di “Rosticciando“. A partire dalle ore 20:30 parte invece la musica live, con la Jailhouse Rock Band (omaggio agli AC/DC) al venerdì e Krak’Em al sabato.
Birrifici artigianali partecipanti e tap list:
- Birra Sant’Andrea (Vercelli):
- Croccante-Blonde Ale
- Togo-IPA
- Birrificio Coros (Usini):
- Easy-Festbier
- Lp Clara-Session IPA
- Birrificio Lariano (Sirone):
- Serial Keller – Keller
- Salada-Gose
Programma Porto Torres Craft Beer Festival:
Venerdì, 22 settembre 2023:
- ore 18:00 – Apertura stand Street Food e Birra
- ore 20:30 – Musica con la Jailhouse Rock Band (omaggio agli AC/DC)
Sabato, 23 settembre 2023:
- ore 18:00 – Apertura stand Street Food e Birra
- ore 20:30 – Musica con i Krak’Em
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dal locale Porto Birra 07046PT, con il patrocinio del Comune di Porto Torres e di UnionBirrai e la collaborazione di Sa Birra distribuzione. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali variazioni al programma.
Come arrivare in piazza Marconi a Porto Torres:
