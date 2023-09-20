Family Fest 2023 per la prima volta a Sant’Antioco: scopri il programma del 22, 23 e 24 settembre 2023!
Family Fest 2023 a Sant’Antioco: dopo il grande successo di Cagliari nello scorso weekend, arriva per la prima volta a Sant’Antioco, il “Gran Galà del Family Fest” più “Barbecue Party“. L’appuntamento è presso il parco giardino di Sant’Antioco, lato mare, il 22, 23 e 24 settembre 2023, con ingresso gratuito!
E allora andiamo a scoprire il programma completo e tutti gli orari del Family Fest, un evento di nuova concezione dedicato alle famiglie, con tre giorni di giochi all’aria aperta e l’unico obiettivo di stare bene insieme all’ aria aperta, giocare e fare un buon pic nic.
Da un lato ci saranno i giochi di gruppo per famiglie e gruppi di amici, con papà contro papà, figli contro papà, famiglie contro famiglie e via dicendo, dall’altro ci saranno le proposte culinarie del Family food village, aperto sia a pranzo che a cena, con tante proposte a misura di bambino.
Non mancheranno neanche le attese mascotte, saranno infatti presenti i personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo, come la famiglia Disney con Paperino, Paperina, Topolino e Minnie, Pippo, ma anche Masha e Orso, Bing, Olaf, Mario e Luigi, e via dicendo.
Quanto all’animazione, saranno 3 giornate molto intense, tra spettacoli circensi, di magia e mini musical (Frozen, Encanto, Mary Poppins, Alladin e Coco)
Programma Family Fest Sant’Antico 2023:
Venerdì, 22 settembre 2023:
Solo sera:
- ore 18:00 – Apertura villaggio, con cerimonia di inaugurazione a cura delle mascotte
- ore 18:10 – Iniziamo a ballare con la Baby Dance
- ore 18:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori Family Fest
- ore 19:00 – Spettacolo circense del grande mago Skiappa, con grandi novità (prima parte)
- ore 20:00 – Apertura punti street food con proposte anche per i più piccoli
- ore 21:15 – Seconda parte dello spettacolo del mago Skiappa con le bolle
- ore 21:45 – Baby dance e Baby dj set
Sabato, 23 settembre 2023:
Mattino:
- ore 11:00 – Apertura villaggio e saluti delle mascotte
- ore 11:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori del Family Fest
- ore 12:00 – Gioca con Bing più giochi di prestigio del Mago Anthony
- ore 12:30 – Baby dance
- ore 13:00 – Pranzo con le mascotte che gireranno tra i tavoli
Pomeriggio e sera:
- ore 15:00 – Esibizione di Masha giocoliera, un divertentissimo spettacolo della monellissima Masha
- ore 15:45 – Seconda sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori e animatrici del Family Fest
- ore 16:45 – Spettacolo di magia con il mago Anthony
- ore 17:00 – Musical Frozen
- ore 18:00 – Musical Encanto
- 0re 19:00 – Musical Mary Poppins
- ore 19:15 – Baby Dance
- ore 19:45 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
- ore 20:00 :
- Premiazione vincitori sfide e giochi di gruppo
- Cena con street food, dolci e proposte anche per i più piccoli
- ore 21:30 – Ultimo mini musical: Alladin
Domenica, 24 settembre 2023:
Mattino:
- ore 11:00 – Apertura villaggio e saluti delle mascotte
- ore 11:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori del Family Fest
- ore 12:00 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
- ore 12:30 – Baby dance
- ore 13:00 – Pranzo con le mascotte che gireranno tra i tavoli
Pomeriggio e sera:
- ore 15:00 – Baby dj set
- ore 15:30 – Primo mini musical della giornata: Frozen
- ore 15:45 – Seconda sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori e animatrici del Family Fest
- ore 16:45 – Spettacolo di magia
- ore 17:15 – Secondo mini musical: Encanto
- ore 18:00 – Ultima sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori Family Fest
- ore 19:00 – Terzo mini musical: Mary Poppins
- ore 19:15 – Baby Dance
- ore 19:45 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
- ore 20:00 :
- Premiazione vincitori sfide e giochi di gruppo
- Cena con street food, dolci e proposte anche per i più piccoli
- ore 21:30 – Ultimo mini musical: Alladin
Dove dormire a Sant’Antioco:
Se volete passare l’intero weekend a Sant’Antioco per godervi quanto ha di bello da offrire la cittadina sulcitana, con i tanti monumenti e aree archeologiche in centro e le spiagge nei dintorni, allora dovete dormire in città. Troverete tante soluzioni per pernottare a Sant’Antioco anche low cost.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Questo è l’evento su Facebook, ma potete raggiungere gli organizzatori al numero di telefono 380 214 3195.
Come arrivare al parco Giardino di Sant’Antioco:
Attenzione l’evento sarà sul lato mare del parco giardino di Sant’Antioco.
