Family Fest 2023 per la prima volta a Sant’Antioco: scopri il programma del 22, 23 e 24 settembre 2023!

Daniele Puddu 20 Settembre 2023
Family Fest in Sardegna, manifesto

Family Fest 2023 a Sant’Antioco: dopo il grande successo di Cagliari nello scorso weekend, arriva per la prima volta a Sant’Antioco, il “Gran Galà del Family Fest” più “Barbecue Party“. L’appuntamento è presso il parco giardino di Sant’Antioco, lato mare, il 22, 23 e 24 settembre 2023, con ingresso gratuito!

E allora andiamo a scoprire il programma completo e tutti gli orari del Family Fest, un evento di nuova concezione dedicato alle famiglie, con tre giorni di giochi all’aria aperta e l’unico obiettivo di stare bene insieme all’ aria aperta, giocare e fare un buon pic nic.

Da un lato ci saranno i giochi di gruppo per famiglie e gruppi di amici, con papà contro papà, figli contro papà, famiglie contro famiglie e via dicendo, dall’altro ci saranno le proposte culinarie del Family food village, aperto sia a pranzo che a cena, con tante proposte a misura di bambino.

Patatine fritte alla Festa del gusto e al Family Fest

Non mancheranno neanche le attese mascotte, saranno infatti presenti i personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo, come la famiglia Disney con Paperino, Paperina, Topolino e Minnie, Pippo, ma anche Masha e Orso, Bing, Olaf, Mario e Luigi, e via dicendo.

Mascotte al Cartoon Fest della Sardegna e al Family Fest Sardinia

Quanto all’animazione, saranno 3 giornate molto intense, tra spettacoli circensi, di magia e mini musical (Frozen, Encanto, Mary Poppins, Alladin e Coco)

Programma Family Fest Sant’Antico 2023:

Venerdì, 22 settembre 2023:

Solo sera:

  • ore 18:00 – Apertura villaggio, con cerimonia di inaugurazione a cura delle mascotte
  • ore 18:10 – Iniziamo a ballare con la Baby Dance
  • ore 18:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori Family Fest
  • ore 19:00 – Spettacolo circense del grande mago Skiappa, con grandi novità (prima parte)
  • ore 20:00 – Apertura punti street food con proposte anche per i più piccoli
  • ore 21:15 – Seconda parte dello spettacolo del mago Skiappa con le bolle
  • ore 21:45 – Baby dance e Baby dj set

Sabato, 23 settembre 2023:

Mattino:

  • ore 11:00 – Apertura villaggio e saluti delle mascotte
  • ore 11:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori del Family Fest
  • ore 12:00 – Gioca con Bing più giochi di prestigio del Mago Anthony
  • ore 12:30 – Baby dance
  • ore 13:00 – Pranzo con le mascotte che gireranno tra i tavoli

Pomeriggio e sera:

  • ore 15:00 – Esibizione di Masha giocoliera, un divertentissimo spettacolo della monellissima Masha
  • ore 15:45 – Seconda sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori e animatrici del Family Fest
  • ore 16:45 – Spettacolo di magia con il mago Anthony
  • ore 17:00 – Musical Frozen
  • ore 18:00 – Musical Encanto
  • 0re 19:00 – Musical Mary Poppins
  • ore 19:15 – Baby Dance
  • ore 19:45 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
  • ore 20:00 :
    • Premiazione vincitori sfide e giochi di gruppo
    • Cena con street food, dolci e proposte anche per i più piccoli
  • ore 21:30 – Ultimo mini musical: Alladin

Domenica, 24 settembre 2023:

Mattino:

  • ore 11:00 – Apertura villaggio e saluti delle mascotte
  • ore 11:30 – Inizio giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori del Family Fest
  • ore 12:00 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
  • ore 12:30 – Baby dance
  • ore 13:00 – Pranzo con le mascotte che gireranno tra i tavoli

Pomeriggio e sera:

  • ore 15:00 – Baby dj set
  • ore 15:30 – Primo mini musical della giornata: Frozen
  • ore 15:45 – Seconda sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori e animatrici del Family Fest
  • ore 16:45 – Spettacolo di magia
  • ore 17:15 – Secondo mini musical: Encanto
  • ore 18:00 – Ultima sessione di giochi e sfide di gruppo, a cura degli animatori Family Fest
  • ore 19:00 – Terzo mini musical: Mary Poppins
  • ore 19:15 – Baby Dance
  • ore 19:45 – Topolino Show! Ballettopolo ed esibizione di balli di Pippo, Paperino con il loro corpo di ballo. Esibizione di ballo di Minnie con Paperina
  • ore 20:00 :
    • Premiazione vincitori sfide e giochi di gruppo
    • Cena con street food, dolci e proposte anche per i più piccoli
  • ore 21:30 – Ultimo mini musical: Alladin

Dove dormire a Sant’Antioco:

Se volete passare l’intero weekend a Sant’Antioco per godervi quanto ha di bello da offrire la cittadina sulcitana, con i tanti monumenti e aree archeologiche in centro e le spiagge nei dintorni, allora dovete dormire in città. Troverete tante soluzioni per pernottare a Sant’Antioco anche low cost.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Questo è l’evento su Facebook, ma potete raggiungere gli organizzatori al numero di telefono 380 214 3195.

Come arrivare al parco Giardino di Sant’Antioco:

Attenzione l’evento sarà sul lato mare del parco giardino di Sant’Antioco.

