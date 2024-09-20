Aprono le chiese romaniche più belle della Sardegna, scopri il calendario paese per paese

Giornate del Romanico 2024 in Sardegna: sta per partire una nuova edizione delle “Giornate del Romanico 2024“, con l’apertura di ben 130 chiese del Romanico italiano, ben 70 delle quali in Sardegna, che potranno essere visitate gratuitamente nei prossimi 4 fine settimana: 21 e 22, 28 e 29 settembre, 5 e 6, 12 e 13 ottobre 2024 .

Ben 70 quindi le chiese visitabili in Sardegna, non per nulla il nome originario di questo evento nato in Sardegna era “Giornate del Romanico in Sardegna “.

E allora ecco che nel corso di questi quattro weekend si terranno in Sardegna delle speciali aperture di chiese romaniche, offrendo un’occasione unica per visitare alcuni dei luoghi di culto più affascinanti della regione.

L’iniziativa è accompagnata da 14 guide, curate dal professor Andrea Pala dell’Università di Cagliari. Ogni percorso guida i visitatori attraverso circa 10 chiese, ciascuno con un tema specifico: dall’itinerario “dei Re” che attraversa Porto Torres e Ardara, a quello “del Granito” tra Oliena e Santa Maria Coghinas, fino a percorsi come quello “del Mare” da Cagliari a Pula.

Un elemento speciale dell’edizione di quest’anno è “La Luce del Romanico”, in programma il 22 settembre: visite notturne a lume di candela in diverse chiese, tra cui quelle di Oschiri, Tratalias e Villamassargia, per un’esperienza ancora più suggestiva.

Programma Giornate del Romanico in Sardegna 2024:

21 e 22 settembre 2024:

Tra i siti religiosi inclusi nel primo weekend ricordiamo, partendo dal nord Sardegna: la chiesa di Santa Maria di Cea a Banari, la chiesa del Crocifisso a Bulzi, la chiesa di Santa Croce a Usini, la chiesa di San Nicola di Trullas a Semestene, mentre a Oschiri – località che offre un ampio programma di eventi collaterali – si apriranno le porte della chiesa della Madonna di Castro.

Nel centro Sardegna i visitatori esploreranno la chiesa di Sant’Antonio Abate a Orosei e la chiesa di Santa Maria di Corte a Sindia, mentre a Mogoro si potrà visitare quella della Madonna del Carmine.

Nel sud Sardegna: a Iglesias sarà possibile ammirare la chiesa di Santa Chiara, e poi la chiesa di Santa Maria di Monserrat a Tratalias, la Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova, la chiesa di San Geminiano a Samassi e la chiesa di San Pietro a Villa San Pietro.

Prestate attenzione, non tutte le chiese potrebbero rimanere aperte in entrambe le giornate.

Banari,

Bulzi,

Dolianova,

Iglesias,

Mogoro,

Orosei,

Oschiri,

Samassi,

Semestene,

Sindia,

Tratalias,

Usini

28 e 29 settembre 2024:

Anela,

Cossoine,

Fordongianus,

Galtellì,

Masullas,

Oschiri,

Ottana,

Porto Torres,

Siddi,

Silanus,

Tratalias,

Uta,

Villa San Pietro,

Villamar,

Villaspeciosa.

5 e 6 ottobre 2024:

Bosa,

Cabras,

Cargeghe,

Codrongianos,

Florinas,

Ghilarza,

Ittiri,

Orotelli,

Oschiri,

Ozieri,

Ploaghe,

Quartu Sant’Elena,

Sardara,

Solarussa,

Tergu,

Tramatza,

Tratalias,

Uri,

Villamassargia,

Zeddiani.

12 e 13 ottobre 2024:

Bauladu,

Bonarcado,

Gesico,

Guasila,

Ittireddu,

Milis,

Olbia,

Ollastra,

Oristano,

Oschiri,

Pula,

San Vero Milis,

Santa giusta,

Santu Lussurgiu,

Tratalias,

Zerfaliu

Le guide del Romanico in Sardegna:

Ecco l’elenco puntato dei diversi itinerari:

Itinerario “dei Re”: da Porto Torres ad Ardara

Itinerario “Rurale”: da Olmedo a Ittireddu

Itinerario “dei Monaci”: da Bosa a Borutta

Itinerario “dei Vescovi”: da Ozieri a Banari

Itinerario “del Granito”: da Oliena a Santa Maria Coghinas

Itinerario “della Croce”: da Santa Giusta a Santu Lussurgiu

Itinerario “dei Santi”: da Orosei a Ottana

Itinerario “del Fiume”: da Bauladu a Fordongianus

Itinerario “del Lago”: da Norbello a Sorradile

Itinerario “delle Reliquie”: da Usellus a Sanluri

Itinerario “del Drago”: da Dolianova a Suelli

Itinerario “dei Cavalieri”: da Sestu a Villaputzu

Itinerario “del Mare”: da Cagliari a Pula

Itinerario “del Metallo”: da Guspini a Decimoputzu

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione e a quelli dei singoli Comuni che ospiteranno sul proprio territorio le chiese che saranno visitabili, lo ricordiamo, gratuitamente.

