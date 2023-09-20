Coclearia Beer Fest Festival a San Teodoro: scopri il programma del 29 e 30 settembre 2023!

Coclearia San Teodoro Beer Fest: si svolgerà nel weekend del 29 e 30 settembre 2023 l’appuntamento con la “Coclearia Beer Festival“, la prima edizione della festa della birra di San Teodoro, la rinomata località turistico balneare del nord est della Sardegna (a proposito sta facendo ancora un ottimo “tempo da mare”, ecco le spiagge più belle di San Teodoro).

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 17:00 nella centrale piazza Gallura, andando a interessare anche le vie limitrofe, e prevede non solo un fiume di birra artigianale sarda e italiana (saranno presenti ben 10 birrifici artigianali), ma anche del buon cibo di strada selezionato da S’Andala Eventi.

L’animazione invece prevede musica live e dj set, con il concerto dei Riff Raff, quotata tribute band cagliaritana agli AC/DC, e lo show di Luca Martelli, già batterista dei Litfiba e Piero Pelù.

Programma San Teodoro Beer Fest:

Venerdì, 29 settembre 2023:

dalle ore 17:00 alle 03:00 – Apertura dei fusti di birra e delle cucine dello street food

e delle ore 21:00 – Musica con i Riff Raff (AC/DC Tribute Band)

Sabato, 30 settembre 2023:

dalle ore 17:00 alle 03:00 – Apertura dei fusti di birra e delle cucine dello street food

e delle ore 21:00 – Spettacolo: “Ride Gorilla” di e con Luca Martelli

Istruzione per l’uso, come funziona il festival:

L’ingresso all’area del festival è libero e non c’è obbligo di acquistare nessun bicchiere. Si potranno pagare le birre direttamente presso ogni singolo stand, mentre per lo street food troverete un cassa centralizzata.

Per maggiori informazioni e aggiornamento:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma noi vi consigliamo di visitare sia la pagina Facebook dell’ufficio turistico di San Teodoro, sia di contattare gli organizzatori di “S’Andala Eventi” a questi recapiti:

andalaeventi@gmail.com

WhatsApp 349 328 83 82

Come arrivare in piazza Gallura a San Teodoro:

