Festa patronale Nuchis 2023: scopri il programma dal 21 al 24 settembre 2023, con Ivana Spagna e Fausto Leali!

Festa patronale Nuchis 2023: vi avevamo già parlato di Nuchis su questo blog, per raccontarvi della nascita della nascita della prima biblioteca didattica dedicata alla cultura enogastronomica sarda, adesso torniamo in questo piccolo ma suggestivo borgo della Gallura, frazione di Tempio Pausania, per parlavi del programma della sua festa patronale, intitolata ai “Santi Cosma e Damiano e Sant’Isidoro“, che si svolgerà il 21, 22, 23 e 24 settembre 2023 con grandi ospiti come Soleandro, Ivana spagna e Fausto Leali.

Programma Festa patronale di Nuxis 2023:

Giovedì, 21 settembre 2023:

ore 18:00 – Vespri solenni in onore di Sant’Isidoro e Giro delle bandiere in auto

e ore 22:00 – Al campetto – Commedia in sassarese: “La maiaglia pisohidenti“, della compagnia teatrale Nino Costa

Venerdì, 22 settembre 2023:

ore 10:30 – Vie del paese – Processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio” e dalla compagnia agricoltori carrulanti devoti di Tempio Pausania

per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio” e dalla compagnia agricoltori carrulanti devoti di Tempio Pausania ore 11:00 – Messa solenne in onore di Sant’Isidoro , celebrata da don Francesco Tamponi con omelia di don Cesare Nicolai

, celebrata da don Francesco Tamponi con omelia di don Cesare Nicolai ore 18:00 – Vespri Solenni in onore dei SS Cosma e Damiano

in onore dei SS Cosma e Damiano ore 22:00 – Al campetto parrocchiale – Show di Soleandro

a seguire – Nuchis Summer Festival con Ivana Spagna

Sabato, 23 settembre 2023:

ore 10:30 – Vie del paese – Processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio” e dal gruppo folk “Città di Tempio”

per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio” e dal gruppo folk “Città di Tempio” ore 11:00 – Messa in onore dei SS Cosma e Damiano , celebrata da don Francesco Tamponi, con omelia del diacono don Cosma Caria

, celebrata da don Francesco Tamponi, con omelia del diacono don Cosma Caria ore 16:30 – Vie del paese – Tradizionale giro delle bandiere con canti e balli per le vie del paese. allietato dalla banda musicale “Città di Tempio”

per le vie del paese. allietato dalla banda musicale “Città di Tempio” ore 20:30 – Piazza Libertà – Scambio delle bandiere con i nuovi soci

ore 22:00 – Piazza Libertà – Concerto della On the road band

Domenica, 24 settembre 2023:

ore 10:30 – Vie del paese – Processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio”

per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Tempio” ore 11:00 – Messa in onore dei SS Cosma e Damiano celebrata da don Francesco Tamponi, con panegirico di don Sandro Piga

celebrata da don Francesco Tamponi, con panegirico di don Sandro Piga ore 15:30 : Torneo di Mariglia presso il ristorante Il Melograno Giochi per bambini in piazza a cura di Magilandia Mostra fotografica dell’Associazione italiana ragazzi down

ore 19:00 – Estrazione biglietti della lotteria “We Love Nuchis”

ore 22:00 – Concerto di Fausto Leali

Dove dormire a Tempio Pausania:

Se vieni da lontano o decidi di dormire a Tempio Pausania per vedere il concerto di Ivana Spagna, sono tante le offerte per dormire in città, ma è sempre meglio bloccare subito l’offerta migliore.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma vi rimandiamo alle pagine social del Comune di Tempio Pausania e del comitato I Love Nuchis.

Come arrivare a Nuchis (frazione di Tempio Pausania):

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: