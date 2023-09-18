Rock on Heels a Ulassai: scopri il programma della festa della birra del 22, 23 e 24 settembre 2023!

Rock on Heels a Ulassai: si svolgerà nel prossimo weekend – il 22, 23 e 24 settembre 2023 – la prima edizione della festa della birra di Ulassai, borgo ogliastrino celebre per essere il paese di Maria Lai. E allora ecco che anche una festa della birra, in un luogo così magico, acquisisce nuovi significati e caratteristiche peculiari.

Già dal nome dell’evento infatti – “Rock on Heels” – si capisce che si tratta di qualcosa di più di un’esperienza brassicola, ci saranno infatti anche 7 band musicali e 1 dj set a ad accompagnare la vasta offerta dei 6 birrifici artigianali sardi presenti (4Mori, Keja, BAM, Harvest, Birrificio di Cagliari, Centoteste).

Ma non solo, ci saranno gli immancabili food truck con tanto street food (cibo da strada), parteciperanno degli artigiani, sarà possibile compiere escursioni sui tacchi di Ulàssai, fare tour in e-bike, gite in quad e persino fare delle prove di arrampicata sotto la guida attenta di esperti del settore.

Ricordo che a Ulassai si può visitare anche la splendida grotta di Su Marmuri e che si trova a due passi dai borghi fantasma di Osini Vecchio e Gairo Vecchio.

Insomma, tutto ciò che Ulassai ha da offrire in una 3 giorni all’insegna della buona birra artigianale sarda.

Programma Rock on Heels, Ulassai:

L’appuntamento è in piazza Barigadu a Ulassai.

Venerdì, 22 settembre 2023:

ore 18:30 – Apertura fusti e cucine

durante la serata – Blues night con: Buster Malandrini Bad Blues Quartet Andrea De Luca

con:

Sabato, 23 settembre 2023:

ore 18:30 – Apertura fusti e cucine

durante la serata – Party night con: Buster Malandrini Bud and Terence Marco Matta Molly’s Chamber

con:

Domenica, 24 settembre 2023:

ore 18:30 – Apertura fusti e cucine

durante la serata – Folk night con: Buster Malandrini Moongaze Patrick Atzori

con:

Dove dormire a Ulassai:

Ecco i nostri consigli su dove dormire a Ulassai e dintorni, troverete un buon numero di strutture, ma sono soprattutto B&B e appartamenti, perciò le camere disponibili non sono tantissime. Meglio prenotare subito.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti;

Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire la pagina Facebook degli organizzatori, questa è la loro email: rockonheels1@gmail.com .

Come arrivare a Ulassai:

