Weekend 15, 16 e 17 settembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 15, 16 e 17 settembre 2023 in Sardegna: sagre ed eventi in Sardegna affollano il calendario durante tutto l’anno e la prova viene anche da questo fine settimana, con una marea di appuntamenti per tutti i gusti.

Partiamo dal grande concerto di Alvaro Soler ad Arzachena per la festa patronale e per le tante festività religiose di rilievo, come la Madonna del Rimedio a Ozieri (con Fred de Palma e Orietta Berti), Santa Mariaquas a Sardara, Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena (con Le Vibrazioni), Sant’Andrea ad Assemini (con Marco Carta), Santa Vittoria a Sarroch (con Rhapsody of fire e Tazenda) e tante altre ancora.

Ma c’è anche il terzo appuntamento con la manifestazione “Autunno in Barbagia” che stavolta fa tappa a Teti e Sarule; ma anche è anche il primo weekend con “Italia Romanica” che vede 60 paesi della Sardegna aprire le proprie chiese (in tre tranches, fino al 1 ottobre)

E poi feste della birra a Seneghe e Tissi, tante sagre (della pecora a Mara, dei fichi d’india a Dualchi, del gattou a Pimentel, de s’antunna a Norbello, de su pani e sa tomata a Maracalgonis) e l’atteso appuntamento con la più grande edizione di sempre della Cagliari Tattoo Convention.

Noi vi ricordiamo anche che domani (venerdì), ci sarà il solito corposo aggiornamento, perciò se volete segnalarci altri eventi (o eventuali refusi o link non funzionanti, con tutte queste date può capitare), inviateci pure un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 15, 16 e 17 settembre 2023 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

Vai ai concerti del weekend in Sardegna