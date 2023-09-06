Ogliastra Beer Festival 2023 a Porto Frailis (Tortolì): scopri il programma di sabato 9 settembre 2023!
Ogliastra Beer Festival 2023 a Porto Frailis: si svolgerà nella serata di sabato 9 settembre 2023 la seconda edizione dell’ “Ogliastra Beer Festival” a Porto Frailis, incantevole baia di Arbatax, a sua volta frazione di Tortolì.
L’appuntamento è a partire dalle ore 12:00 e fino a tarda sera, di fronte alla spiaggia di Porto Frailis. In programma non solo fiumi di birra, ma anche sfiziosi street food e musica live. Ben 5 i birrifici artigianali che saranno presenti con le loro creazioni brassicole:
- Birrificio Centoteste;
- Birrificio d’Ogliastra;
- Birrificio Keja;
- Birrificio Zemyna;
- BAM (Birrificio Artigianale Mogorese).
Programma Ogliastra Beer Festival 2023:
Sabato, 9 settembre 2023:
- dalle ore 12:00 – Apertura fusti di birra e cucine street food
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche o integrazioni al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.
Hotel e B&B a Porto Frailis e dintorni:
Se state pensando a un weekend di fine estate in Ogliastra, questa è qualche idea su dove dormire vicino a Porto Frailis. Sono tante le soluzioni disponibili, ma meglio prenotare subito la camera giusta, una volta che l’avete trovata!
Come arrivare a Porto Frailis:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp