Ogliastra Beer Festival 2023 a Porto Frailis (Tortolì): scopri il programma di sabato 9 settembre 2023!

Ogliastra Beer Festival 2023 a Porto Frailis: si svolgerà nella serata di sabato 9 settembre 2023 la seconda edizione dell’ “Ogliastra Beer Festival” a Porto Frailis, incantevole baia di Arbatax, a sua volta frazione di Tortolì.

L’appuntamento è a partire dalle ore 12:00 e fino a tarda sera, di fronte alla spiaggia di Porto Frailis. In programma non solo fiumi di birra, ma anche sfiziosi street food e musica live. Ben 5 i birrifici artigianali che saranno presenti con le loro creazioni brassicole:

Birrificio Centoteste;

Birrificio d’Ogliastra;

Birrificio Keja;

Birrificio Zemyna;

BAM (Birrificio Artigianale Mogorese).

Programma Ogliastra Beer Festival 2023:

Sabato, 9 settembre 2023:

dalle ore 12:00 – Apertura fusti di birra e cucine street food

Come arrivare a Porto Frailis:

