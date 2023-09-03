Eventi San Teodoro a settembre 2023: scopri il programma dal 1 settembre al 1 ottobre 2023!
Scopri adesso il cartellone di eventi in programma dal 1 settembre al 1 ottobre 2023 a San Teodoro!
Estate Teodorina 2023, tutti gli eventi di settembre a San Teodoro (nord est Sardegna): arriva settembre e, malgrado ci muoviamo ormai verso la bassa stagione, a San Teodoro gli eventi non si fermano. E’ infatti i mese tradizionalmente dei grandi festival musicali come il “San Teodoro Jazz” nel primo weekend del mese (dal 1 al 5 settembre 2023), del “Musica dalle Finis Terrae” dedicato alla world music nel secondo fine settimana (dal 6 al 10 settembre 2023) e, subito dopo, del più giovane “Sun & Bass” (dal 9 al 17 settembre 2023).
Ma San Teodoro è anche e soprattutto una località balneare, perciò son tante le manifestazioni veliche, le regate, le gare di nuoto, quelle di pesca e via dicendo. E poi mercatini serali, concerti, proiezioni di film, presentazioni di libri, raduni di auto storiche e via dicendo!
SCOPRI ADESSO –> Le spiagge più belle di San Teodoro
Gran finale, nell’ultimo weekend di settembre, con il Coclearia Beer Fest, il festival delle birre artigianali (9 e 30 settembre 2023).
E allora andiamo a vedere subito il folto cartellone di eventi in programma a settembre 2023 a San Teodoro, anch’essi inseriti nel cartellone dell’ “Estate Teodorina 2023“.
RICORDATI –> Come prenotare il ticket per Cala Brandinchi (aggiornato all’estate 2023)
Eventi Settembre 2023 a San Teodoro:
Dal 1 al 5 settembre 2023:
- Spiaggia Isuledda, piazza Gallura e piazzetta Est – San Teodoro Jazz
Martedì, 5 settembre 2023:
- ore 20:30 – Chiesa di Santa Teresa di Calcutta – Conferenza spettacolo: “La musica di Dante“
Dal 6 al 10 settembre 2023:
- ore 21:30 – Piazza Gallura – Musica dalle Finis Terrae: “Musica dei popoli“
Dal 9 al 17 settembre 2023:
- Sun and Bass Festival (XVIII^ edizione)
Dal 12 al 16 settembre 2023:
- Marina di Puntaldia – Regata Swan Club 36 Europeans
Mercoledì, 13 settembre 2023:
- ore 21:00 – Piazzetta Garden – Gianpaolo Imbriani presenta il libro: “La storia di una promessa“
Domenica, 17 settembre 2023:
- dalle ore 08:00 – Spiaggia Costa Caddu – Memorial Gianluca Mossa: raduno di pesca a campo libero
Dal 19 al 23 settembre 2023:
- Marina di Puntaldia – Regata Persico 69F, Europeo
Mercoledì, 20 settembre 2023:
- ore 21:00 – Teatro La Cupola – Proiezione del documentario: “Il sentiero della gioia” di Thomas Torelli
Dal 21 al 24 settembre 2023:
- Spiaggia di La Cinta – Coppa del mondo di nuoto paraolimpico in acque libere
Venerdì, 29 settembre 2023:
- dalle ore 18:00 – Piazza Gallura e vie del centro – Coclearia Beer Fest: festival delle birre artigianali
Sabato, 30 settembre 2023:
- dalle ore 10:00 – Piazza Gallura – Roti antichi di Gaddhura, raduno di auto d’epoca
- dalle ore 18:00 – Piazza Gallura e vie del centro – Coclearia Beer Fest: festival delle birre artigianali
- ore 18:00 – Piazza Gallura – Memorial Salvatore Spano: estemporanea di pittura
Domenica, 1 ottobre 2023:
- dalle ore 10:00 – Piazza Gallura – Roti antichi di Gaddhura, raduno di auto d’epoca
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al calendario, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di San Teodoro. In alternativa potete chiamare ai numeri di telefono:
- 0784.8600
- 0784.865767
Vacanze a San Teodoro:
San Teodoro è un importante borgo turistico del sud della Gallura, con letteralmente migliaia di strutture ricettive, stiamo anche andando verso la bassa stagione, perciò sarà facile trovare camere libere e ottime offerte! ma in alta stagione sarà difficile trovare posto. Eccovi qualche idea sui prezzi:
Dove si trova e come arrivare a San Teodoro, Sardegna:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp