Eventi San Teodoro a settembre 2023: scopri il programma dal 1 settembre al 1 ottobre 2023!

Estate Teodorina 2023, tutti gli eventi di settembre a San Teodoro (nord est Sardegna): arriva settembre e, malgrado ci muoviamo ormai verso la bassa stagione, a San Teodoro gli eventi non si fermano. E’ infatti i mese tradizionalmente dei grandi festival musicali come il “San Teodoro Jazz” nel primo weekend del mese (dal 1 al 5 settembre 2023), del “Musica dalle Finis Terrae” dedicato alla world music nel secondo fine settimana (dal 6 al 10 settembre 2023) e, subito dopo, del più giovane “Sun & Bass” (dal 9 al 17 settembre 2023).

Ma San Teodoro è anche e soprattutto una località balneare, perciò son tante le manifestazioni veliche, le regate, le gare di nuoto, quelle di pesca e via dicendo. E poi mercatini serali, concerti, proiezioni di film, presentazioni di libri, raduni di auto storiche e via dicendo!

Gran finale, nell’ultimo weekend di settembre, con il Coclearia Beer Fest, il festival delle birre artigianali (9 e 30 settembre 2023).

E allora andiamo a vedere subito il folto cartellone di eventi in programma a settembre 2023 a San Teodoro , anch’essi inseriti nel cartellone dell’ “Estate Teodorina 2023“.

Eventi Settembre 2023 a San Teodoro:

Dal 1 al 5 settembre 2023:

Spiaggia Isuledda, piazza Gallura e piazzetta Est – San Teodoro Jazz

Martedì, 5 settembre 2023:

ore 20:30 – Chiesa di Santa Teresa di Calcutta – Conferenza spettacolo: “La musica di Dante“

Dal 6 al 10 settembre 2023:

ore 21:30 – Piazza Gallura – Musica dalle Finis Terrae: “Musica dei popoli“

Dal 9 al 17 settembre 2023:

Sun and Bass Festival (XVIII^ edizione)

Dal 12 al 16 settembre 2023:

Marina di Puntaldia – Regata Swan Club 36 Europeans

Mercoledì, 13 settembre 2023:

ore 21:00 – Piazzetta Garden – Gianpaolo Imbriani presenta il libro: “La storia di una promessa“

Domenica, 17 settembre 2023:

dalle ore 08:00 – Spiaggia Costa Caddu – Memorial Gianluca Mossa: raduno di pesca a campo libero

Dal 19 al 23 settembre 2023:

Marina di Puntaldia – Regata Persico 69F, Europeo

Mercoledì, 20 settembre 2023:

ore 21:00 – Teatro La Cupola – Proiezione del documentario: “Il sentiero della gioia” di Thomas Torelli

Dal 21 al 24 settembre 2023:

Spiaggia di La Cinta – Coppa del mondo di nuoto paraolimpico in acque libere

Venerdì, 29 settembre 2023:

dalle ore 18:00 – Piazza Gallura e vie del centro – Coclearia Beer Fest: festival delle birre artigianali

Sabato, 30 settembre 2023:

dalle ore 10:00 – Piazza Gallura – Roti antichi di Gaddhura , raduno di auto d’epoca

dalle ore 18:00 – Piazza Gallura e vie del centro – Coclearia Beer Fest: festival delle birre artigianali

ore 18:00 – Piazza Gallura – Memorial Salvatore Spano: estemporanea di pittura

Domenica, 1 ottobre 2023:

dalle ore 10:00 – Piazza Gallura – Roti antichi di Gaddhura, raduno di auto d’epoca

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al calendario, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di San Teodoro. In alternativa potete chiamare ai numeri di telefono:

0784.8600

0784.865767

