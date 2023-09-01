Eventi Arzachena a settembre e ottobre 2023: con l’arrivo del mese di settembre l’estate l’estate di Arzachena è ancora in pieno vigore, ma ci si avvia verso la bassa stagione, cosa diventerà via via più evidente nel corso del mese. E allora ecco che in questo articolo vediamo gli eventi di settembre e ottobre 2023 ad Arzachena , dalla grande serata sarda di venerdì 1 settembre, dal deciso sapore turistico, fino alla festa di Halloween fi fine ottobre!

Un importante cartellone di appuntamenti, che unisce enogastronomia, musica, folclore, spettacoli, feste religiose, mercatini serali, arte, storia e sport sia nel centro storico di Arzachena che nelle frazioni di Abbiadori, Cannigione, Baja Sardinia, Liscia di Vacca . Una grande varietà di eventi dedicata sia ai residenti, sia a chi scelto Arzachena per le sue vacanze in bassa stagione, con il suo tono sempre glamour, ma decisamente più intimo e meno affollato.

Ricordiamo che fino a tutto settembre si può tranquillamente fare il bagno nelle spiagge della Costa Smeralda. perché l’acqua del mare è ancora calda, anzi, normalmente è più calda adesso che a giugno.

Calendario Eventi Settembre 2023, Arzachena:

Dal 1 al 30 settembre 2023:

Arzachena, Museo civico Michele Ruzittu – Mostra fotografica: “EYE-D Anna Gabriel Photos”, organizzato dall’associazione La Scatola del tempo

Venerdì, 1 settembre 2023:

ore 22:00 – Abbiadori, campo sportivo Andrea Corda – Serata sarda con gli Istentales, Elio e le storie tese, il coro di Neoneli e le launeddas, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda

Sabato, 2 settembre 2023:

ore 10:15 – Arzachena, piazza Risorgimento – Trekking urbano: “Le orme del tempo – Arzachena Experience” , organizzato da Associazione La Scatola del tempo e Sms srl

, organizzato da Associazione La Scatola del tempo e Sms srl ore 18:30 – Arzachena, tomba dei giganti Coddhu Ecchju – Aspettando Isole che parlano: festival internazionale di musica e cultura (XXXVII^ edizione), organizzato dall’associazione Sarditudine

Domenica, 3 settembre 2023:

dalle 8:30 alle 13:30 – Abbiadori – Mercatino in Costa , organizzato da Cooperativa Passepartout

, organizzato da Cooperativa Passepartout ore 20:30 – Cannigione – Indirara: concerto con i Tenores di Orosei e la jazzista Zoe Pia, organizzato da Ascor

Giovedì, 7 settembre 2023:

ore 20:00- Arzachena, centro storico – Mercatino serale e artisti di strada, organizzato dall’ ANA ( Associazione nazionale ambulanti)

Sabato, 9 settembre 2023:

ore 20:30 – Baja Sardinia – Esibizione del gruppo folk San Pantaleo, organizzato da Consorzio di Baja Sardinia

Domenica, 10 settembre 2023:

dalle 8:30 alle 13:30 – Abbiadori – Mercatino in Costa, organizzato da Cooperativa Passepartout

Dal 14 al 17 settembre 2023:

Arzachena – Festa patronale di Arzachena in onore dei santi patroni Isidoro, Antonio e Maria della Neve con spettacoli, gastronomia e celebrazioni religiose, a cura del Comitato dei Fidali. Più dettagli in seguito.

Giovedì, 14 settembre 2023:

ore 19:00 – Piazzetta Liscia di Vacca – Festival Arzaviglia – Steaplant , organizzato da Sms srl

, organizzato da Sms srl ore 20:00- Arzachena, centro storico – Mercatino serale e artisti di strada, organizzato dall’ ANA ( Associazione nazionale ambulanti)

Domenica, 17 settembre 2023:

dalle 8:30 alle 13:30 – Abbiadori – Mercatino in Costa, organizzato da Cooperativa Passepartout

Dal 21 al 24 settembre 2023:

Arzachena, centro storico – Estate in Fiore (IX^ edizione): installazioni florovivaistiche, musica, laboratori, convegni, mercatino, infiorate e attività di sensibilizzazione ambientale, organizzato da Comune di Arzachena

Sabato, 30 settembre 2023:

ore 09:00 – Cannigione, porto – Gara di nuoto in acque libere, organizzato dall’ Asd Ogn Ogliastra Nuoto

Calendario Eventi Ottobre 2023, Arzachena:

Domenica, 1 ottobre 2023:

ore 09:00 – Cannigione, Parco Riva Azzurra – Gara di Swim Run inserita nell’ottava Italian Swim Run series 2023 valevole per la qualificazione al IWC World Championship. Individual half-distance 2024. Evento organizzato dall’ Asd Ogn Ogliastra Nuoto

inserita nell’ottava Italian Swim Run series 2023 valevole per la qualificazione al IWC World Championship. Individual half-distance 2024. Evento organizzato dall’ Asd Ogn Ogliastra Nuoto Abbiadori, palestra comunale – Trofeo Città di Arzachena di Karate, Kumita e Kata Fijlkam. Campionato regionale aperto agli agonisti dai 14 ai 18 anni valido per le qualificazioni ai campionati nazionali, organizzato dal Team Karate Arzachena

Dal 6 all’8 ottobre 2023:

Arzachena – Rally Terra Sarda (XI^ edizione): competizione automobilistica agonistica con formula rally su asfalto valida per la Coppa Italia Rally e per la finale del Campionato Europeo TER 2022. Cerimonia di premiazione a Porto Cervo. Organizzato da Porto Cervo Racing Team

Giovedì, 12 ottobre 2023:

Arzachena, Museo civico Michele Ruzittu – Rassegna letteraria: “Liberamente sopra le righe” (V^ edizione), appuntamento finale. A cura dell’associazione Liberamente me

Sabato 14, 21 e 28 ottobre 2023:

ore 20:30 – Arzachena, Tempio nuovo – Festival organistico internazionale: “Lucio Tummeacciu” (II edizione), organizzato da Giulio Gelsomino

Martedì, 31 ottobre 2023:

Arzachena, centro storico – Li molti e molti, festa di Halloween organizzata dal Comune di Arzachena ANNULLATO

