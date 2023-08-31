Weekend 1, 2 e 3 settembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 1, 2 e 3 settembre 2023 in Sardegna: nelle ultime settimane ci avete scritto in tanti, soprattutto turisti, chiedendoci se anche in settembre ci sarebbero stati eventi e sagre. La risposta ovviamente e sì, certo il numero comincia a ridursi dopo il boom di appuntamenti di agosto, ma in Sardegna ci sono durante tutto l’anno!

E se da un lato questo weekend comincia una delle manifestazioni simbolo del cambio di stagione, con “Autunno in Barbagia” che riparte da Bitti, dall’altro ci sono ulteriori manifestazioni tradizionali, come ad esempio l’imperdibile “Corsa degli scalzi” a Cabras.

E poi le sagre, che sono tante anche questo fine settimana: sagra dei sos cannisones, dei malloreddus, della pasta, del pesce (almeno 5: a Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Santa Lucia di Siniscola, al villaggio di Giorgino a Cagliari e del muggine a San Salvatore di Sinis), della pecora, della seada, delle frittelle, dei dolci e tanto altro ancora. A Tortolì intanto termina durante questo fine settimana il festival dello street food più amato della Sardegna: la “Festa del Gusto“.

Continuano anche le feste della birra (a Decimomannu, Fordongianus, Giba e Lanusei), le serate dedicate al buon vino e le feste religiose e patronali che, di solito, in programma contengono sia serate dedicate ai prodotti locali, che musica, balli, momenti folk, animazione e divertimento.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend dell’ 1, 2 e 3 settembre 2023 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

