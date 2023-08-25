Serata del raviolo 2023 a Villa San Pietro: scopri il programma di sabato 26 agosto 2023!
Serata del raviolo 2023 a Villa San Pietro: continua il calendario di sagre estive organizzate dalla Pro loco di Villa San Pietro, il borgo del sud ovest della Sardegna, incastonato tra Sarroch e Pula. Dopo le tre serate dedicate al maialetto e al cinghiale infatti, sabato 26 agosto 2023 arriva anche la serata del raviolo!
L’appuntamento è sempre in piazza San Pietro, a partire dalle ore 20:30, quando si potrà degustare un piatto di ravioli con menù degustazione a prezzo popolare.
La serata del raviolo di Villa San Pietro sarà animata dalla musica di Mariano Perria & Vivir Danzando, per ballare per tutta la sera.
Menù serata del raviolo a Villa San Pietro:
Per 10 euro avrete:
- ravioli di ricotta e spinaci al sugo di maiale,
- salsiccia alla brace,
- pane,
- vino o acqua.
Saranno inoltre presenti il servizio bar e un punto ristoro.
Programma serata del raviolo, Villa San Pietro:
Sabato, 26 agosto 2023:
- ore 20:30 – Inizio Serata del raviolo
- durante la serata – Animazione musicale con Mariano Perria & Vivir Danzando
Per maggiori informazioni e dettagli:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori dell’evento.
Come arrivare a Villa San Pietro:
