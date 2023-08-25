Serata del raviolo 2023 a Villa San Pietro: scopri il programma di sabato 26 agosto 2023!

Daniele Puddu 25 Agosto 2023
Sagra del raviolo 2023 a Villa San Pietro, manifesto con programma e data

Serata del raviolo 2023 a Villa San Pietro: continua il calendario di sagre estive organizzate dalla Pro loco di Villa San Pietro, il borgo del sud ovest della Sardegna, incastonato tra Sarroch e Pula. Dopo le tre serate dedicate al maialetto e al cinghiale infatti, sabato 26 agosto 2023 arriva anche la serata del raviolo!

L’appuntamento è sempre in piazza San Pietro, a partire dalle ore 20:30, quando si potrà degustare un piatto di ravioli con menù degustazione a prezzo popolare.

La serata del raviolo di Villa San Pietro sarà animata dalla musica di Mariano Perria & Vivir Danzando, per ballare per tutta la sera.

Menù serata del raviolo a Villa San Pietro:

Per 10 euro avrete:

  • ravioli di ricotta e spinaci al sugo di maiale,
  • salsiccia alla brace,
  • pane,
  • vino o acqua.

Saranno inoltre presenti il servizio bar e un punto ristoro.

Programma serata del raviolo, Villa San Pietro:

Sabato, 26 agosto 2023:

  • ore 20:30 – Inizio Serata del raviolo
  • durante la serata – Animazione musicale con Mariano Perria & Vivir Danzando

