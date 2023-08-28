Sagra delle frittelle 2023 ad Aglientu: scopri il programma di sabato 2 settembre 2023!
Sagra delle frittelle 2023 ad Aglientu: si svolgerà nella serata di sabato 2 settembre 2023 la 23ma edizione della “Sagra delle frittelle” ad Aglientu, il borgo del nord est della Sardegna, in Gallura, noto per aver ospitato sulla spiaggia di Rena Majore alcune delle scene più importanti del film “La Sirenetta” della Disney.
L’appuntamento è presso piazza anfiteatro comunale ad Aglientu, a partire dalle ore 19:00, quando si potranno degustare le prelibate frittelle galluresi e si potrà ballare con la musica della fisarmonica di Antonio Tanca.
Programma Sagra delle frittelle, Aglientu:
Sabato, 2 settembre 2023:
- dalle ore 19:00 – Inizio Sagra delle frittelle
- dalle ore 21:00 – Liscio, latino e balli di gruppo con Antonio Tanca
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, costi e quant’altro, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Aglientu che organizza l’evento.
Come arrivare ad Aglientu:
