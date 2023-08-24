Weekend 25, 26 e 27 agosto 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Manifesti dei principali eventi e sagre del 25, 26 e 27 agosto 2023 in Sardegna. A seguire il calendario con tutti gli appuntamenti più interessanti.

Weekend 25, 26 e 27 agosto 2023 in Sardegna: ultimo weekend di agosto che ha un po’ il sapore malinconico della fine dell’estate, ma fa ancora caldo, siamo in piena ondata di calore, le spiagge della Sardegna sono bellissime e, soprattutto, ci sono ancora una marea di eventi, sagre e concerti in tutta l’isola!

A partire dalla celebre “Sagra del Redentore” a Nuoro, una delle tre grandi feste popolari della Sardegna, assieme a Sant’Efisio nel sud dell’Isola e la Cavalcata Sarda nel nord. Due le sfilate da non perdere, quella delle maschere tradizionali al sabato e quella dei gruppi folk alla domenica.

Per il resto tante feste patronali e religiose anche con ospiti d’eccezione: Giusy Ferreri a Tempio Pausania (lunedì, ndr), Elettra Lamborghini a Pattada, Shade ad Arzana, Fred De Palma a Orotelli e tanti altri.

Da non perdere anche la rievocazione storica della “Bastida di Sorres” a Borutta (vicino Sassari), la regata con le antiche barche di giunchi de “Is Fassonis” a Santa Giusta (alla periferia sud di Oristano), la “Sagra del miele” di Montevecchio di Guspini (nel Medio Campidano) e il doppio appuntamento con street food, balli e divertimento della “Festa del gusto internazionale” a Torre Grande di Oristano e della “Fiesta Latina” a Santa Teresa Gallura.

Tante anche le sagre (del maialetto, del maiale in taccula, de s’accodriu, della pecora, del vitello arrosto, delle polpette, della grigliata, del pesce, delle verdure, dei culurzones).

