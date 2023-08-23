Festa di Santa Sabina 2024 a Pattada, programma e date: fervono i preparativi per la grande festa di Santa Sabina a Pattada (in provincia di Sassari, nel nord Sardegna), che si svolgerà il 24, 25, 28, 29, 30 e 31 agosto 2024 .

Ben sei giorni di eventi con spettacoli per tutti i gusti, si parte questo sabato con il Pattada Summer Festival al quale parteciperanno Willy William, Sophie and the Giants, Mondo Marcio e Marvin & Prezioso, domenica la giornata dedicata al poeta Pietro Pisurci, mercoledì il concerto dei Tazenda e il cabaret di Pino e gli anticorpi, giovedì è la giornata della grande festa religiosa, con la processione e l’esibizione serale dei gruppi folk che vi hanno partecipato, assieme a numerosi gruppi di canto a tenore.

Ma c’è ancora spazio per il drummer dj set di Luca Martelli e per lo show Festivalbar al sabato e per la musica dei Game Over al sabato successivo.

Programma Santa Sabina Pattada 2024:

Dal 20 al 28 agosto 2024:

ore 18:30 – Chiesa di Santa Sabina – Novena in preparazione alla festa patronale

Sabato, 24 agosto 2024:

ore 20:30 – Campo comunale Malchittu – Pattada Summer Festival , con la partecipazione di: Willy William Sophie and the Giants Mondo Marcio Marvin & Prezioso

, con la partecipazione di:

Domenica, 25 agosto 2024:

ore 18:00 – Chiesa di San Giacomo (Bantine) – VIIma giornata Pisurziana (dedicata al poeta di Bantine Pietro Pisurci): “Su sambene nou de sa pesia“, reading di autori sardi under 35 provenienti da tutta l’isola

Mercoledì, 28 agosto 2024:

ore 18:00 – Chiesa di Santa Sabina – Vespri solenni

ore 21:30 – Piazza Italia – Concerto dei Tazenda

ore 23:00 – Piazza Italia – Spettacolo comico con Pino e gli anticorpi

Giovedì, 29 agosto 2024 – Festa Solenne di Santa Sabina :

ore 09:00 – Sagrato di Santa Sabina – Ritrovo dei cavalieri e vestizione delle bandiere votive

ore 10:00 – Centro storico – Processione in onore di Santa Sabina, accompagnata dai cavalieri

ore 11:00 – Chiesa di Santa Sabina – Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Card. Angelo Becciu

ore 12:00 – Benedizione dei cavalli e delle automobili

ore 17:00 – Via Duca d’Aosta – Sfilata e cavalcata con i costumi e i cavalieri di Pattada , il carro dei buoi di Domusnovas, tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano, la maschere etniche dei Boes e Merdules di Ottana e i gruppi folk di Bono, Florinas, Ollolai, Oristano, Ossi, Samugheo e del corteo delle Donne di Sardegna. Commento in piazza Italia a cura dell’associazione culturale S’Alveschida

ore 21:30 – Piazza Italia – Rassegna del folklore con i gruppi folk partecipanti alla sfilata, i Tenores Santu Janne di Pattada, Tenores di Oliena, Sant'Efisio di Bono, Santa Lulla di Orune. Presenta la serata Piero Lavena.

Venerdì, 30 agosto 2024:

ore 21:30 – Piazza Italia – Show Festivalbar

ore 23:00 – Piazza Italia – Ride Gorilla con Luca Martelli (drum dj set )

Sabato, 31 agosto 2024:

ore 21:30 – Piazza Italia – Game Over

a seguire – Presentazione del nuovo comitato ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria

Tutte le serate:

Piazza Vittorio Veneto – Luna Park Mariolino

Dove dormire a Pattada e dintorni:

Eccovi qualche idea su dove dormire a Pattada e dintorni se non volete perdervi neanche una serata della festa di Santa Sabina.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Trovate il comitato organizzatore della Festa di Santa Sabina 2024 a Pattada sui social.

Come arrivare a Pattada:

Pattada faceva si parte della provincia di Olbia-Tempio, ma non è geograficamente Gallura, è anzi appartenente all’antico territorio del Logudoro e, più precisamente, alla regione storica del Monteacuto. Arrivare è molto facile, si trova infatti a breve distanza dalla SS128 bis. Occhio, semmai, agli autovelox in Sardegna!

