Sagra del porchetto a Bari Sardo: ecco il programma di sabato 17 agosto 2024!
Sagra del porchetto a Bari Sardo: lasciamo ai leoni da tastiera le inutili disquisizioni su come si traduca dal sardo all’italiano la parola “porceddu” (in realtà maialetto, porchetto e porcetto sono ormai sinonimi, mentre più preciso ma fin troppo tecnico sarebbe “suinetto da latte sardo“). Quello che conta è che sabato 17 agosto 2024 a Bari Sardo si svolgerà la sagra dedicato al Re della tavola sarda “su porceddu” (o porcheddu, o polcheddu, ma esistono anche altre varianti meno diffuse). A proposito, è preferibile scrivere “Bari Sardo” staccato che tutto attaccato!
L’appuntamento è per le ore 18:00 presso lo spiazzo di fronte alla spiaggia della Torre di Barì, luogo veramente bello e ideale per una giornata al mare, completata con il meglio delle tradizioni culinarie sarde.
Devo dire che quest’anno Bari Sardo ha presentato anche per questa estate un programma di sagre e feste di tutto rilievo, che continua anche questo fine settimana.
Programma Sagra del Porchetto, Bari Sardo:
Sabato, 17 agosto 2024:
- ore 18:00 circa – Torre di Barì, Bari Sardo – Inizio sagra del porchetto allo spiedo, preparato con passione e maestria. Intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista Matteo Mucaria
- ore 23:00 – Direttamente in spiaggia – Beach Party con dj set Ste Puggioni e Axel Cannas, per ballare sulla sabbia, sotto le stelle, e concludere la serata in bellezza.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Bari Sardo e a quella degli organizzatori di Sardegna Fest.
Come arrivare alla Torre di Barì, Bari Sardo:
