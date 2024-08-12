Sagra del porchetto a Bari Sardo: lasciamo ai leoni da tastiera le inutili disquisizioni su come si traduca dal sardo all’italiano la parola “porceddu” (in realtà maialetto, porchetto e porcetto sono ormai sinonimi, mentre più preciso ma fin troppo tecnico sarebbe “suinetto da latte sardo“). Quello che conta è che sabato 17 agosto 2024 a Bari Sardo si svolgerà la sagra dedicato al Re della tavola sarda “su porceddu” (o porcheddu, o polcheddu, ma esistono anche altre varianti meno diffuse). A proposito, è preferibile scrivere “Bari Sardo” staccato che tutto attaccato!

L’appuntamento è per le ore 18:00 presso lo spiazzo di fronte alla spiaggia della Torre di Barì, luogo veramente bello e ideale per una giornata al mare, completata con il meglio delle tradizioni culinarie sarde.

Devo dire che quest’anno Bari Sardo ha presentato anche per questa estate un programma di sagre e feste di tutto rilievo, che continua anche questo fine settimana.

Programma Sagra del Porchetto, Bari Sardo:

Sabato, 17 agosto 2024:

ore 18:00 circa – Torre di Barì, Bari Sardo – Inizio sagra del porchetto allo spiedo , preparato con passione e maestria. Intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista Matteo Mucaria

, preparato con passione e maestria. Intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista ore 23:00 – Direttamente in spiaggia – Beach Party con dj set Ste Puggioni e Axel Cannas, per ballare sulla sabbia, sotto le stelle, e concludere la serata in bellezza.

Come arrivare alla Torre di Barì, Bari Sardo:

