Sagra del fungo 2024 a Torralba: scopri il programma di sabato 17 agosto 2024!

Sagra del fungo 2024 a Torralba: riprende quest’anno la sagra dei funghi di Torralba organizzata per sabato 17 agosto 2024 dal “Gruppo Micologico Torralbese“. Torralba è un borgo del Mejlogu, in provincia di Sassari, che non va confuso con il quasi omonimo Terralba, che invece si trova in provincia di Oristano.

L’appuntamento è alle ore 20:00 in piazza Manzoni a Torralba, in programma ci sono vari stand di degustazione di specialità a base di funghi, con birra e vino a volontà. Non mancherà neanche l’animazione musicale con l’ Aurelio Serra Voice Trio, che proporrà musica e canzoni da De André a Battisti. Noi ricordiamo anche che il “Gruppo Micologico Torralbese” è molto attivo, tanto che in novembre organizza anche la “Mostra micologica regionale di Torralba“.

Programma Sagra del fungo, Torralba:

Sabato, 17 agosto 2024:

ore 20:00 – Piazza Manzoni, Torralba – Inizio della sagra del fungo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento, come detto, è organizzato dal Gruppo Micologico Torralbese, in collaborazione con la Pro loco di Torralba, il Comitato Civile Spirito Santo, il Comitato Religioso Spirito Santo e l’associazione Sportiva Turalva Calcio. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma. Questa è la pagina dell’evento su Facebook.

Altre feste ed eventi a Torralba:

Come arrivare a Torralba:

Arrivare a Torralba è estremamente facile, si trova infatti ai lati della SS131 in provincia di Sassari, semmai occhio alle postazioni autovelox in Sardegna lungo la strada statale “Carlo Felice”. Già che ci siete, vi consigliamo anche una visita alla magnifica reggia nuragica di Santu Antine, sempre a Torralba, ma dal lato opposto della statale.

