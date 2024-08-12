Suoni e Sapori 2024 a Olmedo: scopri il programma completo del 17 e 18 agosto 2024!

Suoni & Sapori a Olmedo: se siete in vacanza ad Alghero e state cercando una sagra nei dintorni, nel prossimo weekend l’appuntamento è nella vicina Olmedo dove, il 17 e 18 agosto 2024 si svolgerà la manifestazione: “Suoni & Sapori“.

L’evento “Suoni e Sapori” (già “Domos & Carrelas“) è un cartellone che racchiude tre altri appuntamenti: la 36ma edizione della “Mostra del pane” (mostra dei pani tipici della tradizione e, se passate da queste parti a Natale, non perdetevi il “presepe di pane“), la 21ma edizione di “Olmedo produce” (fiera delle arti e dei mestieri della tradizione locale), l’11ma edizione di “Assazos” (degustazione di piatti tipici della tradizione locale). Si tratta di un’apprezzata vetrina di musiche, folklore e sapori della tradizione locale.

Più nel dettaglio l’evento “Olmedo Produce” è dedicato alla promozione delle eccellenze del paese e del territorio, con particolare attenzione ai prodotti tipici locali. Tra questi spiccano il pane tipico olmedese (prodotto con lievito madre), lo zafferano, il miele e vari prodotti artigianali come la cestineria. Per l’occasione, saranno presenti artigiani locali e non solo, dalle esperte maestre panificatrici alle artigiane ricamatrici, dai produttori di manufatti artigianali agli intrecciatori di cestini, fino ai produttori di miele e ai custodi dei mestieri tradizionali.

L’evento “Assazos” offre un percorso itinerante lungo le vie e le piazze del centro storico, con degustazioni enogastronomiche che celebrano la cultura olmedese e i prodotti locali a km 0, reinterpretati con sapienza.

Il tutto sarà accompagnato da intrattenimento musicale e spettacoli di ballo itineranti, con un forte richiamo alla tradizione folcloristica locale. Non mancherà la sfilata delle maschere tradizionali del carnevale. Grande evento dell’edizione 2024 è il concerto dei Tazenda.

Programma completo di Domos & Carrelas:

Tutti gli eventi si svolgono in piazza Giovanni XXIII° a Olmedo.

Sabato, 17 agosto 2024:

ore 18:30 – Inaugurazione mostra del pane e dei mezzi agricoli

ore 19:00 – Apertura stand

ore 19:30 – Esibizione gruppi folkloristici di Ballo

ore 20:00 – Sfilata del gruppo di maschere tradizionali dei Mamutzones di Samugheo

ore 22,00 – Tazenda in concerto

Domenica, 18 agosto 2024:

ore 19:00 – Apertura stand

ore 19:30 – Esibizione gruppi folkloristici

ore 20:00 – Sfilata delle maschere tradizionali de S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro

ore 22:00 – Concerto dei Zenias

Cartina Olmedo e mappa dei punti ristoro:

Cartina stradale di Olmedo e posizione punti ristoro con elenco menù e pietanze per “Suoni e Sapori 2024”

Cosa vedere a Olmedo e dintorni:

Nel centro urbano di Olmedo, di fianco del Comune spicca la struttura romanica della chiesa di “Nostra Signora di Talia”, realizzata in calcare, trachite basaltica e tufo rossastro da maestranze tosco-lombarde fra il 1100 e il 1125 d.C, in pieno periodo giudicale. A pochi chilometri dal paese si trova invece il misterioso e imponente sito prenuragico di Monte Baranta, con la sua poderosa muraglia lunga quasi 100 metri, larga 5 e alta mediamente 2,5 metri, ma anche la torre sul dirupo, il villaggio e il circolo megalitico!

Ricordo inoltre che Olmedo è davvero vicino ad Alghero e alle sue spiagge, e che vi si ferma il treno proveniente dalla cittadina catalana per Sassari (e viceversa), insomma raggiungerlo è facile e può essere l’occasione per passarci un intero fine settimana.

Dove dormire a Olmedo:

Se volete godervi la manifestazione appieno allora dovete rimanere a Olmedo per l’intero weekend, sono tante le opportunità per pernottare in questo Comune a due passi da Alghero, tra B&B, affittacamere, appartamenti, case vacanza, di campagna, ville e agriturismi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Ecco il sito del Comune di Olmedo, con tante info anche per gli espositori.

Dove si trova e come arrivare a Olmedo:

Si svolgerà infatti nell’ultimo weekend di agosto a Olmedo è un borgo posizionato in posizione strategica tra Alghero e Sassari (nel nord ovest della Sardegna). Occhio agli autovelox in Sardegna, specie a quelli posizionati sulla SS291 della Nurra.

