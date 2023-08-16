Calici di Vini e Festa del Bovino Sardo a Luogosanto: scopri il programma del 18 e 19 agosto 2023!
Calici di Vini e Festa del Bovino Sardo a Luogosanto: doppio interessantissimo appuntamento questo weekend a Luogosanto, nel cuore della collinosa Gallura dell’interno. Venerdì 18 agosto 2023 infatti si recupera “Calici di Vini” (manifestazione enogastronomica inizialmente prevista per il 4 agosto scorso), sabato 19 agosto 2023 è invece la volta della “Festa del Bovino Sardo“.
La sesta edizione di “Calici di vini” prevede un convegno con successiva degustazione dei vini delle cantine del territorio e si svolgerà presso l’eremo di San Trano, a cura della pro loco di Luogosanto. Si parte alle ore 18:00.
La “Festa del bovino sardo” invece è una bella arrostita in piazza a base di carne di bovino gallurese con musica dal vivo. Appuntamento in piazza Incoronazione alle ore 19:30, organizzano i Fidali ’79.
Programma Eventi del weekend a Luogosanto:
Venerdì, 18 agosto 2023 – Calici di Vini:
- ore 18:00 – Eremo di San Trano – Convegno tematico sul Vermentino di Gallura DOCG: “Vermentino di Gallura: da eccellenza vitivinicola a strumento di promozione della Sardegna“, con la partecipazione di importanti personalità impegnate nella promozione culturale, turistica ed enologica.
- dalle ore 19:00 – Eremo di San Trano – Degustazione dei vini delle cantine e delle aziende vitivinicole della Gallura, accompagnati dai piatti e dalle prelibatezze del territorio. Partecipano 10 cantine:
- Cassitta, Depperu e Muscazega di Luras,
- La Neula di Telti e Surrau di Arzachena,
- Araona, Canu, Piero Mancini, Ohès e Siddura di Luogosanto.
Il ticket d’ingresso garantisce l’accesso all’intera area food & drink
Per maggiori info:
L’evento è organizzato da ProLoco Luogosanto e Comune di Luogosanto:
- luogosanto.turismo@gmail.com – 0796018959
- prolocoluogosanto@gmail.com – 3463198470 / 3398626993
Sabato, 19 agosto 2023 – Festa del bovino sardo:
- ore 19:30 – Piazza Incoronazione – Inizio festa del bovino sardo, con:
- Carne locale arrostita allo spiedo
- Musica live con Volume2
- Dj set a cura di Dario B
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo anche di seguire la pagina Facebook dell’Ufficio Turistico Luogosanto e quella dei “Festa Manna Di Gaddura – Fidali ’79 Luogosanto“.
Come arrivare a Luogosanto:
Ricordiamo che l’eremo di San Trano si trova a poca distanza dal paese, lungo la SP 14 tra Luogosanto e Arzachena. Piazza incoronazione è invece nel centro del borgo gallurese.
