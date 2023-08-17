Weekend 18, 19 e 20 agosto 2023 in Sardegna: buongiorno ragazzi e benvenuti ancora una volta al nostro imperdibile articolo dedicato agli eventi e alle sagre da non perdere in Sardegna nel prossimo fine settimana. Quest’anno non abbiamo fatto vacanze, perché non ci siamo sentiti di lasciarvi senza eventi, questa settimana abbiamo però rallentato un poco, perciò questo articolo esce meno articolato del solito. Abbiamo cioè inserito in un’unica pagina solo gli eventi principali, sono un po’ meno del solito ma sono veramente interessanti, li trovate in ordine geografico a scendere, dal nord al sud Sardegna.

Anche perché siamo ancora nella settimana di ferragosto, perciò in quasi ogni paese della Sardegna si organizza qualcosa, anche questa settimana sono tantissime le sagre (ben 21 in totale, abbiamo trovato le sagre di: mirto, su succu, ravioli, fregola, panada, pasta, bovino, vitellone, porchetto, capra, pecora, paranza, calamaro, fritto misto, fungo, dolce), le feste della birra (3), le feste dello street food (4) e gli eventi dedicati al vino (5). In più continuano le feste patronali, con processioni, esibizioni di gruppi folk, musica etnica, concerti, dj set e fuochi d’artificio.

Non ci resta che augurarvi un grande weekend in Sardegna, partendo da una splendida giornata al mare, per questo ecco la cartina della Sardegna con tutte le spiagge più belle!

Eventi e sagre in provincia di Sassari (Nord Sardegna):

Telti – Sagra del Mirto a Telti – 18, 19 e 20 agosto 2023:

Trinità d’Agultu – Festa della birra Trinitaiese a Trinità D’Agultu – 18, 19 e 20 agosto 2023:

Luogosanto – Calici di Vini e Festa del Bovino Sardo a Luogosanto –18 e 19 agosto 2023:

Palau – Sagra del calamaro a Palau – 19 agosto 2023:

Torralba – Sagra del fungo a Torralba – 19 agosto 2023:

Altri eventi e sagre nel Nord Sardegna:

Eventi e sagre in provincia di Nuoro (Ogliastra inclusa, Centro Sardegna):

Bari Sardo – Sagra del porchetto a Bari Sardo – 18 agosto 2023:

Siniscola – Festival delle maschere e Sagra della Pecora a La Caletta di Siniscola – 19 agosto 2023:

Sorgono – Calici di Stelle Sardegna a Sorgono – 19 agosto 2023:

Altri eventi in provincia di Nuoro:

Aritzo – Agosto ad Aritzo & Carapigna – in corso, fino al 19 agosto 2023

– in corso, fino al 19 agosto 2023 Atzara – Festa di Santa Maria de Josso 2023 ad Atzara – 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2023 – NUOVO

– 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2023 – Austis – Austis, borgo autentico dell’arte sarda – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Desulo – Nostra Signora de Mesaustu 2023 a Desulo – in corso, fino al 23 agosto 2023

– in corso, fino al 23 agosto 2023 Gairo Sant’Elena – Festa patronale di Sant’Elena e San Lussorio 2023 a Gairo – 19, 20, 26 e 27 agosto 2023

– 19, 20, 26 e 27 agosto 2023 Nuoro – 22° Festival Internazionale del Folklore – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Orosei – Eventi Agosto 2023 a Orosei – in corso, fini al 30 agosto 2023

– in corso, fini al 30 agosto 2023 Santa Maria Navarrese (Baunei) – Sagra della carne di Capra di Baunei a Santa Maria Navarrese – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Tortolì – Festa San Lussorio Martire Tortolì 2023 – dal 18 al 21 agosto 2023

Eventi e sagre in provincia di Oristano (Centro Sardegna):

Torre Grande di Oristano – Weekend Sotto La Torre – 18, 19 e 20 agosto 2023 – NUOVO:

Cabras – Sagra della frittura di paranza a Cabras – 19 e 20 agosto 2023:

Busachi – Sagra de Su Succu a Busachi – 20 agosto 2023:

Ollastra – Ollastra in mirto – 20 agosto 2023:

Altri eventi in provincia di Oristano:

Abbasanta – Festa campestre di Sant’Agostino 2023 ad Abbasanta – in corso, fino al 3 settembre 2023

– in corso, fino al 3 settembre 2023 Magomadas – Festa Madonna del mare 2023 a Magomadas – 18, 19 e 20 agosto 2023

– 18, 19 e 20 agosto 2023 Marceddì – Nostra signora di Bonaria 2023 a Marceddì – 18, 19, 20, 25 e 26 agosto 2023 – NUOVO

– 18, 19, 20, 25 e 26 agosto 2023 – Mogoro – Mario Biondi a Mogoro – 20 agosto 2023

– 20 agosto 2023 Mogoro – Pedras et Sonus Jazz Festival – dal 17 al 22 agosto 2023

– dal 17 al 22 agosto 2023 Putzu Idu – Propagazioni Festival – dal 17 al 20 agosto 2023 – NUOVO

– dal 17 al 20 agosto 2023 – Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri) – Spettacolo Pirotecnico a Santa Caterina di Pittinuri – 17 agosto 2023

– 17 agosto 2023 Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri) – Gusto Sonoro – 19 agosto 2023

Eventi e sagre a Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna:

Cagliari – Festa del Gusto a Marina Piccola, Cagliari – in corso, fino al 20 agosto 2023:

Cagliari – Frecce Tricolori al Poetto di Cagliari – 19 e 20 agosto 2023:

Portoscuso – Fiera del Sud Ovest a Portoscuso – 18, 19 e 20 agosto 2023:

Barbusi (Carbonia) – Sagra del raviolo a Barbusi – 18 agosto 2023:

Gonnosfanadiga – Festa della birra a Gonnosfanadiga – 19 agosto 2023:

Narcao – Rosso in Miniera a Narcao – 19 agosto 2023:

Altri eventi nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del sud Sardegna:

Cagliari – Mario Biondi alla fiera di Cagliari – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Decimoputzu – Motori in festa + Schiuma Party a Decimoputzu – 20 agosto 2023 – NUOVO

– 20 agosto 2023 – Domus de Maria – Eventi Agosto 2023 a Chia e Domus de Maria – in corso, fino al 27 agosto 2023

– in corso, fino al 27 agosto 2023 Domus de Maria – Sagra della vitella 2023 a Chia – 17 agosto 2023

– 17 agosto 2023 Domusnovas – Festa Patronale Santa Maria Assunta 2023 a Domusnovas – in corso, fino al 21 agosto 2023

– in corso, fino al 21 agosto 2023 Frutti d’oro (Capoterra) – Colori e Suoni del Mediterraneo a Frutti d’Oro – 20 agosto 2023

– 20 agosto 2023 Giba – Fiera del dolce 2023 a Giba – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Guasila – Festa dell’Assunta 2023 a Guasila – in corso, fino al 22 agosto 2023

– in corso, fino al 22 agosto 2023 Gergei – Santa Maria 2023 a Gergei – in corso, fino al 18 agosto 2023

– in corso, fino al 18 agosto 2023 Gonnesa – Seruci Wine Experience 2023 – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Guspini – Festa di Santa Maria Assunta 2023 a Guspini – in corso, fino al 22 agosto 2023

– in corso, fino al 22 agosto 2023 Iglesias – Fiesta Latina 2023 a Iglesias – 18, 19 e 20 agosto 2023

– 18, 19 e 20 agosto 2023 Iglesias – Festa San Pio X Papa a Iglesias – 19, 20 e 21 agosto 2023

– 19, 20 e 21 agosto 2023 Isili – Carnevale Estivo 2023 a Isili – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Masainas – Sagra del fritto misto 2023 a Masainas – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Muravera – Muravera Summer Festival 2023 – 17 agosto 2023

– 17 agosto 2023 Muravera – Eventi del weekend a Muravera – 18 e 20 agosto 2023

– 18 e 20 agosto 2023 Musei – Sagra della pasta 2023 a Musei – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Nuraminis – Festa di San Lussorio 2023 a Nuraminis – dal 17 al 22 agosto 2023

– dal 17 al 22 agosto 2023 Pabillonis – Festa San Lussorio Pabillonis 2023 – 19, 20, 21 e 22 agosto 2023

– 19, 20, 21 e 22 agosto 2023 Pabillonis – Sagra de sa mungeta tapada – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Piscinas – Eventi Estate 2023 a Piscinas – in corso, fino al 26 agosto 2023

– in corso, fino al 26 agosto 2023 Portoscuso – Food Music Experience a Portoscuso – in corso, fino al 17 agosto 2023

– in corso, fino al 17 agosto 2023 Pula – Eventi Agosto 2023 a Pula – in corso, fino al 2 settembre 2023

– in corso, fino al 2 settembre 2023 Pula – Eventi Settimana di Ferragosto 2023 a Pula – in corso, fino al 20 agosto 2023

– in corso, fino al 20 agosto 2023 Pula – Festa di Santa Magherita 2023 a Pula – 18, 19 e 20 agosto 2023

– 18, 19 e 20 agosto 2023 Pula – Sagra della vitella a Santa Margherita – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Sant’Antioco – Cesare Bocci in “Paul McCartney ei Beatles: 2 leggende” – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Sant’Antioco – Carignano Wine Festival – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Sarroch – Eventi Agosto 2023 a Sarroch – in corso, fino al 31 agosto 2023

– in corso, fino al 31 agosto 2023 Setzu – Sagra fregua e pani indorau – 20 agosto 2023

– 20 agosto 2023 Siddi – Sa Festa Siddesa 2023 – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Sinnai – 100ma Sagra di Sant’Elena 2023 a Sinnai – dal 17 al 21 agosto 2023

– dal 17 al 21 agosto 2023 Ussana – Festa dell’Assunta e Ussana Summer Fest 2023 – in corso, fino al 17 agosto 2023

– in corso, fino al 17 agosto 2023 Villaperuccio – Festa Madonna del Rosario 2023 a Villaperuccio – dal 17 al 21 agosto 2023

– dal 17 al 21 agosto 2023 Villaperuccio – 2° Urban Race in Notturna a Villaperuccio – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Villaputzu – Festa del mare 2023 a Villaputzu – in corso, fino al 17 agosto 2023

– in corso, fino al 17 agosto 2023 Villaputzu – Pecora e Panada – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Villasalto – Centro storico in festa a Villasalto – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Villasimius – Eventi Agosto 2023 a Villasimius – in corso, fino al 16 settembre 2023

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora. Grazie e buon divertimento a tutti!

