Sagra del calamaro 2023 a Palau: scopri il programma di sabato 19 agosto 2023!

Sagra del calamaro 2023 a Palau: nuovo evento di grande interesse a Palau, nel nord est della Sardegna, per il cartellone di eventi estivi denominato “Notti d’estate“, la serata che nel manifesto ufficiale era stata infatti indicata come stand gastronomici e musica, in realtà ospiterà la “Sagra dei Calamari“.

L’appuntamento con la “Sagra del calamaro di Palau” è quindi per sabato 19 agosto 2023 , a partire dalle ore 20:00 in piazza Due Palme. La serata sarà accompagnata dalla musica live del gruppo “Tieni il Tempo“, tribute band agli 883 e a Max Pezzali.

E l’ideale completamento di giornata dopo una stupenda giornata di mare nelle spiagge più belle di Palau.

Programma Sagra del Calamaro, Palau:

Sabato, 19 agosto 2023:

ore 20:00 – Piazza Due Palme, Palau – Inizio sagra del calamaro

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, costo della degustazione ed eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Palau.

Come arrivare in piazza Due Palme a Palau:

