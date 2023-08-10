Weekend 10, 11, 12 e 13 agosto 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 10, 11, 12 e 13 agosto 2023 in Sardegna: salve ragazzi e benvenuti all’articolo più atteso della settimana, quello che ci consiglia su cosa fare e come divertici nel prossimo weekend. Rispetto al solito abbiamo inserito numerosi eventi che si svolgeranno stasera, perché il 10 agosto 2023 è la “Notte di San Lorenzo“, con tante feste, degustazioni di vinie il naso all’insù tra osservazioni astronomiche e la ricerca di stelle cadenti!

Ma sarà un weekend da urlo, abbiamo censito per voi qualcosa come 31 sagre in Sardegna in soli 4 giorni: 8 sagre e serate dedicate alle paste fresche della tradizione locale dei diversi paesi, 6 sagre del maialetto o porchetto, 4 sagre del vitello/a, 3 sagre del cinghiale, 3 sagre dedicate al pane e alla focaccia, e 3 sagre dedicata alla pecora, ancora due sagre del pescato e 2 al formaggio.

E se ciò non dovesse bastare, abbiamo ben 9 appuntamenti dedicati al vino (“Calici di stelle” e non solo), ma anche 6 feste enogastronomiche di piazza, addirittura 5 tour dello street food, almeno 3 notti bianche e 4 raduni di maschere della tradizione sarda. In più carnevali estivi, escursioni, festival, concerti, feste patronali e chi più ne ha più ne metta.

Noi vi ricordiamo che domani (venerdì), arriverà un corposo aggiornamento, perciò se volete segnalarci altri eventi (o eventuali refusi o link non funzionanti, con tutte queste date può capitare), inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 10, 11, 12 e 13 agosto 2023 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Badesi, Jerzu, Monti, Sant’Antioco, Sennori, Sorso e Tempio Pausania – Calici di stelle in Sardegna – in corso, fino al 19 agosto 2023:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

