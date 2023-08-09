Maschere e murales 2023 a Tinnura: scopri il programma di domenica 13 agosto 2023!
Maschere e murales 2023 a Tinnura: quando parliamo di murales la nostra mente va subito a Orgosolo e San Sperate, se però vi trovate vicino a Bosa, noi vi consigliamo di fare una puntata a Tinnura, piccolo borgo nella regione storica della Panargia, in provincia di Oristano, dove nel prossimo weekend, per la precisione domenica 13 agosto 2023, si svolgerà la manifestazione: “Maschere e Murales“.
Si tratta della quinta edizione della sfilata delle maschere della tradizione sarda per le vie dei murales. L’appuntamento è alle ore 20:00, con il fresco della sera, nel centro storico di Tinnura.
Durante la serata ci saranno musica e balli grazie all’organetto di Francesco Virde.
Programma Maschere e Murales 2023, Tinnura:
Domenica, 13 agosto 2023:
- ore 20:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, partecipano:
- Mamutzones di Samugheo;
- S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso;
- S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro;
- Sos Corriolod di Neoneli;
- Tumbarinos di Gavoi;
- Gigantes di Sennori.
Eventi del weekend a Tinnura e dintorni:
Tanti eventi anche nei dintorni, per un weekend unico, che vi permette anche di saltare da un evento all’altro, vista la poca distanza fra i diversi paesi.
Sabato, 12 agosto 2023:
Domenica, 13 agosto 2023:
- Maschere e Murales 2023 a Tinnura
- Sagra delle Lilleddas cun ghisadu a Magomadas
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, rivolgetevi alla pagina Facebook del Comune di Tinnura.
Come arrivare a Tinnura (provincia di Oristano):
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp