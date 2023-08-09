Maschere e murales 2023 a Tinnura: scopri il programma di domenica 13 agosto 2023!

Maschere e murales 2023 a Tinnura: quando parliamo di murales la nostra mente va subito a Orgosolo e San Sperate, se però vi trovate vicino a Bosa, noi vi consigliamo di fare una puntata a Tinnura, piccolo borgo nella regione storica della Panargia, in provincia di Oristano, dove nel prossimo weekend, per la precisione domenica 13 agosto 2023 , si svolgerà la manifestazione: “Maschere e Murales“.

Si tratta della quinta edizione della sfilata delle maschere della tradizione sarda per le vie dei murales. L’appuntamento è alle ore 20:00, con il fresco della sera, nel centro storico di Tinnura.

Durante la serata ci saranno musica e balli grazie all’organetto di Francesco Virde.

Programma Maschere e Murales 2023, Tinnura:

Domenica, 13 agosto 2023:

ore 20:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna , partecipano: Mamutzones di Samugheo; S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso; S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro; Sos Corriolod di Neoneli; Tumbarinos di Gavoi; Gigantes di Sennori.

Eventi del weekend a Tinnura e dintorni:

Tanti eventi anche nei dintorni, per un weekend unico, che vi permette anche di saltare da un evento all’altro, vista la poca distanza fra i diversi paesi.

Sabato, 12 agosto 2023:

Domenica, 13 agosto 2023:

Sagra delle Lilleddas cun ghisadu a Magomadas

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, rivolgetevi alla pagina Facebook del Comune di Tinnura.

