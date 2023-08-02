Festa della Birra 2023 a Bari Sardo: scopri il programma completo di sabato 5 agosto 2023!

Festa della Birra 2023 a Bari Sardo: si svolgerà nella serata di sabato 5 agosto 2023 l’appuntamento con la “Festa della birra” di Bari Sardo, in una delle zone costiere più belle dell’Ogliastra.

L’appuntamento è a due passi dal mare, nello spiazzo di fronte alla splendida spiaggia della Torre di Barì. Si parte dalle ore 17:00 con tanta birra artigianale, ma anche street food, l’autoraduno di macchine d’epoca e musica live!

E’ un’estate che sta andando alla grande a Bari Sardo, con tante sagre e tante feste, noi ricordiamo ad esempio la tappa della “Festa del gusto” di due weekend fa.

Programma Festa della Birra, Bari Sardo:

Sabato, 5 agosto 2023:

dalle ore 17:00 – Torre di Barì: Raduno di macchine d’epoca Birrifici artigianali sardi : Birrificio Keja Birrificio Mezzavia Brewpub Trulla Birrificio Centoteste Birrificio d’Ogliastra Birrificio Ilienses Street food

Durante la serata – Musica live con : Tanzler Punkillonis

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modificazioni o integrazioni al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: Sardegna Fest.

Come arrivare alla Torre di Barì:

