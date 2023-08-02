Festa della Birra 2023 a Bari Sardo: scopri il programma completo di sabato 5 agosto 2023!
Festa della Birra 2023 a Bari Sardo: si svolgerà nella serata di sabato 5 agosto 2023 l’appuntamento con la “Festa della birra” di Bari Sardo, in una delle zone costiere più belle dell’Ogliastra.
L’appuntamento è a due passi dal mare, nello spiazzo di fronte alla splendida spiaggia della Torre di Barì. Si parte dalle ore 17:00 con tanta birra artigianale, ma anche street food, l’autoraduno di macchine d’epoca e musica live!
E’ un’estate che sta andando alla grande a Bari Sardo, con tante sagre e tante feste, noi ricordiamo ad esempio la tappa della “Festa del gusto” di due weekend fa.
Programma Festa della Birra, Bari Sardo:
Sabato, 5 agosto 2023:
- dalle ore 17:00 – Torre di Barì:
- Raduno di macchine d’epoca
- Birrifici artigianali sardi:
- Birrificio Keja
- Birrificio Mezzavia
- Brewpub Trulla
- Birrificio Centoteste
- Birrificio d’Ogliastra
- Birrificio Ilienses
- Street food
- Durante la serata – Musica live con:
- Tanzler
- Punkillonis
Dove dormire a Bari Sardo:
Sono numerose le strutture ricettive per dormire a Bari Sardo e dintorni, anche sul mare o di fronte alla spiaggia. Potete scegliere e prenotare direttamente online. Qui sotto trovate le ultime offerte last minute:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modificazioni o integrazioni al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: Sardegna Fest.
Come arrivare alla Torre di Barì:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp