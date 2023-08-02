Festa del mare ad Aglientu: ecco il programma della sagra delle pennette allo scoglio di venerdì 4 agosto 2023!

Festa del mare ad Aglientu: Aglientu è un borgo del nord est della Sardegna dalle splendide spiagge, ma meno conosciuta rispetto alle altre località costiere della Gallura, anche per questo il suo litorale rimane più selvaggio e molto meno urbanizzato. Anche se, da quest’anno, Aglientu è un po’ sulla bocca di tutti perché, lungo le sue spiagge, in particolare a Rena Majore, sono state girate molte delle scene più importanti del colossal Disney “La Sirenetta“.

E allora, dopo aver visto il programma completo degli eventi di agosto 2023 ad Aglientu, andiamo oggi a scoprire nel dettaglio il programma della “Festa del mare” di venerdì 4 agosto 2023 . Durante la festa, si svolgerà l’attesissima “Sagra delle pennette allo scoglio“.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00 presso l’anfiteatro comunale di Aglientu. Durante la serata è prevista anche tanta musica con “The music story nostalgia ’60 ’70 ’80“.

Programma Festa del mare, Aglientu:

Venerdì, 4 agosto 2023:

ore 19:00 – Sagra delle pennette allo scoglio

ore 21:00 – Intrattenimento musicale con The music story nostalgia ’60 ’70 ’80.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori sdettagli o eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina dell’ufficio turistico di Aglientu e a quella della pro loco di Aglientu.

Come arrivare ad Aglientu:

