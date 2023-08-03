Sagra della Pizza Sarda 2023 a Orosei: ci sono alcune sagre che caratterizzano l’estate di locali e turisti sul litorale di Orosei, la nota meta balneare della provincia di Nuoro, nella Sardegna centro orientale: la “sagra del dolce” e la “sagra della pizza sarda” su tutti.

Bene, la “Sagra della pizza sarda” torna a Orosei nella serata di venerdì 4 agosto 2023, per l’organizzazione, stavolta, della leva del ’94. L’appuntamento è sempre in piazza del Popolo, si inizia alle ore 20:00. Trovate qui tutti gli eventi dell’estate 2023 a Orosei!

Da segnalare che saranno presenti anche pizze senza glutine e senza lattosio.

Non mancheranno il chioschetto, con tante bibite fresche e dissetanti, e l’animazione, che sarà a cura delle ragazze del “ASD Sport Time Orosei” e dalle “Polisportiva Mistral Dorgali” che si esibiranno durante la serata.

Programma Sagra della Pizza Sarda a Orosei:

Venerdì, 04 agosto 2023:

ore 20:00 – Piazza del Popolo – Sagra della pizza sarda

Dove dormire a Orosei:

Il nostro consiglio è di passare tutto il weekend a Orosei e magari profittarne per una visita allo splendido golfo omonimo. Troverete decine di strutture turistiche a Orosei, scegliete la sistemazione che preferite e prenotate subito online. Queste sono le offerte last minute per la notte di domani:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La sagra viene organizzata dalla Leva ’94, un gruppo di giovani oroseini ai quali potete rivolgervi per avere maggiori info.

Dove si trova e come arrivare a Orosei:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: