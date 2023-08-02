Festa del turista 2023 a Fertilia (Alghero): scopri il programma del 5 e 6 agosto 2023!

Festa del turista 2023 a Fertilia, date e programma: è da settimane che sui social ci chiedete di sagre ad Alghero. Bene vi raccontiamo oggi della “Festa del turista“, che si svolgerà nel prossimo weekend, il 5 e 6 agosto 2023 , a Fertilia, frazione di Alghero a una manciata di chilometri a nord dalla città catalana. Siamo nel cuore della così detta “riviera del corallo“, nel nord ovest della Sardegna.

In programma ci sono infatti due giorni dedicati alla buona cucina a KmZero con il pescato del Golfo di Alghero e le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio, con particolare riferimento ai prodotti del Parco di Porto Conte.

Le serate saranno anche accompagnate da tanta musica, sia live che con importanti dj set.

Programma Festa del turista, Alghero Fertilia:

Sabato, 5 agosto 2023:

dalle ore 18:00 – Apertura degli stand degli operatori del Parco di Porto Conte e delle aziende del territorio

degli operatori del Parco di Porto Conte e delle aziende del territorio dalle ore 19:00 – Apertura degli stand enogastronomici e street food , a base di prodotti del parco di Porto Conte e pescato del golfo di Alghero

, a base di prodotti del parco di Porto Conte e pescato del golfo di Alghero ore 21:00 – Musica con la piccola orchestra Goganga , in un tributo a Gaber e Jannacci

, in un tributo a Gaber e Jannacci ore 23:00 – Djset con Dj Macchiavello (più di 30 anni di carriera e di giradischi, ha suonato nei club più rinomati di tutta la Sardegna e, negli ultimi anni, si è specializzato nelle sonorità revival ’70/’80/’90)

SCOPRI ADESSO –> Le spiagge più belle di Alghero

Domenica, 6 agosto 2023:

dalle ore 18:00 – Apertura degli stand degli operatori del Parco di Porto Conte e delle aziende del territorio

degli operatori del Parco di Porto Conte e delle aziende del territorio dalle ore 19:00 – Apertura degli stand enogastronomici e street food , a base di prodotti del parco di Porto Conte e pescato del golfo di Alghero

, a base di prodotti del parco di Porto Conte e pescato del golfo di Alghero ore 21:00 – Musica Funny Groove in concerto (la band ha un repertorio dedicato alla musica internazionale rock, pop e blues degli anni ’80)

(la band ha un repertorio dedicato alla musica internazionale rock, pop e blues degli anni ’80) ore 23:00 – Djset con Dj Diva (dj algherese partita dalla sua città per portare il proprio stile nei migliori club della Sardegna e della Penisola, tra cui Hollywood e Tocqueville di Milano)

Dove dormire a Fertilia e dintorni:

Se volete passare l’intero weekend a Fertilia, potete provare a trovare qualche camera disponibile, visto che quest’anno non c’è stato l’atteso sold out e qualcosa si trova ancora, anche perché in zona ci sono tante strutture ricettive disponibili.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche o integrazioni al programma vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: CCN Fertilia – ViviFertilia.

Come arrivare a Fertilia:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: