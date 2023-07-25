Fiesta Latina 2023 a Carbonia: scopri il programma completo dal 27 al 30 luglio 2023!

Fiesta Latina 2023 a Carbonia: arriva nel prossimo weekend a Carbonia, dal 27 al 30 luglio 2023 , la “Fiesta Latina“, la festa della cultura latino americana, dallo street food alla musica, dai cocktail ai balli di gruppo.

Da non perdere le proposte culinarie dei maestri asadores Vincenti e Provitina, punte di diamante di una festa da sapori sudamericani che vi farà ballare letteralmente di gioia.

E allora ecco le leccornie messicane: dai classici tacos e nachos, alle saporite papas mexicanas. Si potrà anche assaporare l’autentico burrito, quello vero, come lo preparano nelle cucine delle case dei villaggi più interni. Il tutto senza dimenticare la birra messicana da sorseggiare al tramonto e la tequila e i cocktail caraibici che faranno subito scattare la festa.

Ogni sera, poi, balli latinoamericani e musica a tema, per ballare tutti assieme fino a tarda notte.

Orari Fiesta Latina:

Si comincia, tutti i giorni, dalle ore 19:00.

Programma Festa Latina Carbonia 2023:

dalle ore 19:00 – Piazza Roma – Festival della cultura Latino-Americana : Specialità Culinarie tipiche del Sud America : Brasile Argentina Cuba Perù Messico Spagna Cocktail Balli e folklore con ballerini professionisti Animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 349 173 5596

Come arrivare in piazza Roma a Carbonia:

