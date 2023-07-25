Cantine Arzanesi 2023: scopri il programma e menù del 29 e 30 luglio 2023 ad Arzana, in Ogliastra!

Cantine Arzanesi 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, sabato 29 e domenica 30 luglio 2023 la manifestazione “Cantine Arzanesi” nel borgo di Arzana, nel cuore dell’Ogliastra. Arzana si trova a 673 metri sul livello del mare, in una posizione fresca, si spiega anche così il fatto che la manifestazione si svolga sin dal pomeriggio al sabato e l’intera giornata la domenica, mentre di solito gli eventi estivi sono solo serali.

Punto focale dell’evento sarà il percorso enogastronomico dedicato ai sapori della tradizione e ai prodotti e piatti locali. Ma in programmo abbiamo anche mostre, dimostrazioni, dj set, balli itineranti, animazione e giochi per bambini, ed esibizioni delle maschere del carnevale di Tertenia e Gavoi.

Programma Cantine Arzanesi 2023:

Sabato, 29 luglio 2023:

ore 15:30 : Centro storico – Apertura del percorso con 12 cantine , nelle quali sarà possibile degustare i piatti tipici arzanesi e visitare esposizioni di artigianato Sala polifunzionale – Apertura della mostra sugli abiti e camicie tradizionali arzanesi , dal titolo: “Abiti che profumano di passato“, a cura di Martina Piras

dalle ore 17:00 alle 19:00 – Animazione giochi, intrattenimento e truccabimbi con l’associazione “Rainbow”

con l’associazione “Rainbow” ore 17:30 – Balli sardi itineranti con il gruppo folk Don Milani di Dorgali

ore 24:00 – Sa Corte Suya – Dj set

Giornata animata dal gruppo Artes Bona, mentre al pomeriggio giochi gonfiabili, biliardini e altro saranno a disposizione di bambini e famiglie presso i campetti sul retro dell’Hotel Murru.

Domenica, 30 luglio 2023:

ore 10:00 : Centro storico – Apertura del percorso con 12 cantine , nelle quali sarà possibile degustare i piatti tipici arzanesi e visitare esposizioni di artigianato Sala polifunzionale – Apertura della mostra sugli abiti e camicie tradizionali arzanesi , dal titolo: “Abiti che profumano di passato“, a cura di Martina Piras

dalle ore 10:30 alle 11:30 – Piazza Roma – Dimostrazione ferratura dei cavalli a cura del maniscalco

a cura del maniscalco ore 11:30 – Centro storico – Esibizione itinerante de Sos Tumbarinos de Gavoi

ore 16:00 – Piazza Roma – Dimostrazione ferratura dei cavalli a cura del maniscalco

ore 17:00 – Centro storico – Balli sardi itineranti con il gruppo folk Abba Frida di Arzana

ore 18:30 – Piazza Roma – Vestizione e inizio sfilata del gruppo in maschera di Su Maimoni e is Ingestusu di Tertenia

Giornata animata dal gruppo Artes Bona. Per tutta la giornata inoltre, bambini e famiglie potranno accedere a giochi gonfiabili, biliardini e via dicendo, presso i campetti sul retro dell’Hotel Murru.

Cartina di Arzana per Cantine Arzanesi 2023:

Cantine Arzanesi e menù del percorso enogastronomico di Arzana:

Lo so che solo all’idea avete già l’acquolina in bocca, ma aspettate di scoprire nel dettaglio cosa si potrà mangiare ad Arzana. Siete pronti? Dai culurgionis fritti o al sugo ai malloreddos al sugo di cinghiale, dalla pecora in cappotto all’immancabile maialetto arrosto, dalla carne alla griglia alle polpette, dal pane frattau alle panadas di funghi, dal panino con purpuzza alla patatine, dagli insaccati e dal formaggio del territorio ai dolci della tradizione, più vino e birra a volontà e tanto altro ancora.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Cantine Arzanesi” ma non abbiamo trovato la loro pagina sui social, vi diamo però il link su Facebook, dove abbiamo trovato le info che leggete in questo articolo, che sono state condivise da numerosi ragazzi del paese. Seguite o chiedete a loro per saperne di più!

Come arrivare ad Arzana:

