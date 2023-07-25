Festa del gelato artigianale a Borutta: scopri il programma completo di domenica 30 luglio 2023!

Festa del gelato artigianale a Borutta: preparatevi ad assaporare l’essenza della vera estate con la “Festa del Gelato Artigianale” che si svolgerà nel borgo di Borutta, nella regione storica del Meilogu, in provincia di Sassari e nel nord ovest della Sardegna.

L’appuntamento è pe r domenica 30 luglio 2023 , a partire dalle ore 10:00 del mattino, e sarà un’occasione da non perdere per gli amanti del gelato di qualità e per tutti coloro che vogliono scoprire le delizie del gelato artigianale sardo.

Attraverso l’incontro di tradizione e innovazione infatti, la “Festa del Gelato Artigianale” di Borutta offre un’esperienza sensoriale unica, con i maestri gelatieri del territorio che sfoggiano il proprio talento presentando una vasta gamma di gusti autentici, da quelli più classici a quelli più sorprendenti. Non mancherà una grande classico dell’estate sarda: la Carapigna di Aritzo.

Sempre da Aritzo arriverà il prelibato torrone locale, mentre Stefano Fadda proporrà una piacevole divagazione raccontandoci “come si fa lo yogurth“. E poiché non si vive di solo galto, saranno presenti anche dei punti ristoro.

E ancora in programma ci saranno visite ai monumenti artisti e naturali del paese, la Santa Messa con i canti gregoriani, animazione per bambini e non solo con bolle di sapone, giochi gonfiabili, giochi in legno, parkour, arrampicata sportiva, tornei di Playstation, falconieri, passeggiate in bicicletta, esibizioni corali e chi più ne ha più ne metta.

Programma Festa del gelato artigianale, Borutta:

Domenica, 30 luglio 2023:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli rivolgetevi pure ai canali social del Comune di Borutta.

Come arrivare a Borutta:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: