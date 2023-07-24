Urban Street Food 2023 a Cannigione (Arzachena): scopri il programma completo dal 26 al 31 luglio 2023!
Urban Street Food 2023 a Cannigione: dopo un intero weekend in piazza Risorgimento, la carovana dell’ “Urban Street Food” rimane in territorio di Arzachena, ma si sposta nella frazione a mare di Cannigione, sempre più vicino alla Costa Smeralda, per l’intero fine settimana che va dal 26 al 31 luglio 2023 (da mercoledì a
domenica lunedì).
ATTENZIONE: evento prorogato di un giorno, fino a lunedì 31 luglio 2023.
L’appuntamento è presso il parco Riva Azzurra di Cannigione (lì dove si tiene anche il concerto di Pasquetta), dalle ore 18:00 alle 24:00. Troverete ad attendervi i piatti tipici della cucina greca, messicana, argentina, brasiliana, genovese, laziale, americana, pugliese e sarda, oltre alle birre prodotte in Belgio, Germania e Repubblica Ceca.
E’ prevista anche musica, a cura di Sound the Baja (Max Giorgioni & Gianni Sax).
LEGGI ANCHE –> Le 10 cose da fare ad Arzachena e in Costa Smeralda
Programma Urban Street Food, Cannigione:
Da mercoledì 26 a domenica 30 luglio 2023:
- dalle ore 18:00 alle 24:00 – Parco Riva Azzurra – Urban Street Food
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.
Come arrivare al parco Riva Azzurra di Cannigione:
Ingrandisci la mappa per trovare la posizione esatta.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp