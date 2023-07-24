Urban Street Food 2023 a Cannigione: dopo un intero weekend in piazza Risorgimento, la carovana dell’ “Urban Street Food” rimane in territorio di Arzachena, ma si sposta nella frazione a mare di Cannigione, sempre più vicino alla Costa Smeralda, per l’intero fine settimana che va dal 26 al 31 luglio 2023 (da mercoledì a domenica lunedì).

ATTENZIONE: evento prorogato di un giorno, fino a lunedì 31 luglio 2023.

L’appuntamento è presso il parco Riva Azzurra di Cannigione (lì dove si tiene anche il concerto di Pasquetta), dalle ore 18:00 alle 24:00. Troverete ad attendervi i piatti tipici della cucina greca, messicana, argentina, brasiliana, genovese, laziale, americana, pugliese e sarda, oltre alle birre prodotte in Belgio, Germania e Repubblica Ceca.

E’ prevista anche musica, a cura di Sound the Baja (Max Giorgioni & Gianni Sax).

LEGGI ANCHE –> Le 10 cose da fare ad Arzachena e in Costa Smeralda

Programma Urban Street Food, Cannigione:

Da mercoledì 26 a domenica 30 luglio 2023:

dalle ore 18:00 alle 24:00 – Parco Riva Azzurra – Urban Street Food

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare al parco Riva Azzurra di Cannigione:

Ingrandisci la mappa per trovare la posizione esatta.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: