Calici in Festa 2023 a Settimo San Pietro: scopri il programma di sabato 29 luglio 2023!

Calici in Festa 2023 a Settimo San Pietro: si svolgerà sabato prossimo, 29 luglio 2023 , la prima edizione della manifestazione enologica “Calici in Festa a Settimo San Pietro“, nella città metropolitana di Cagliari, una manciata di chilometri a est del capoluogo di regione.

L’appuntamento dedicato al vino è presso il nuovo parco comunale Sa Terra de Sa Cresia, a partire dalle ore 18:00. Si potranno degustare i vini delle 5 cantine partecipanti:

Cantine di Dolianova

Tenute Smeralda di Donori

Cantina Mulleri di Quartucciu

Tenute Cossedda di Sestu

Cantina Locci Zuddas di Monserrato.

Non è l’unica manifestazione a carattere enologica di Settimo San Pietro, vi ricordiamo anche “Malavaxia“, la festa della malvasia, che si tiene però in autunno.

Ticket:

Il ticket che prevede l’acquisto del bicchiere costa dodici euro e da diritto a cinque degustazioni di vino e agli assaggi di pane formaggio e salsiccia secca. Non c’è bisogno di prenotazione!

In più, la pro loco gestirà un punto ristoro con panini e bevande.

Programma Calici in Festa, Settimo San Pietro:

Sabato, 29 luglio 2023:

ore 18:00 – Parco Sa Terra de sa Cresia – Inizio Calici in Festa

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettaglio o eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Settimo San Pietro.

Dove dormire a Settimo San Pietro:

Se venite da lontano, o semplicemente non vi piace guidare a tarda sera, allora vi consigliamo di dormire in una delle strutture ricettive di Settimo San Pietro e dintorni. Noi vi ricordiamo che occorre sempre essere in perfette condizioni psicofisiche per mettersi alla guida.

Come arrivare al parco de Sa terra de sa cresia, Settimo San Pietro:

