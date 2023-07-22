Trazzos de cadena e sagra della pecora a Sindia: scopri il programma completo di sabato 29 luglio 2023!

Daniele Puddu 22 Luglio 2023
Trazzos de cadena Sindia 2023, programma e manifesto

Trazzos de cadena a Sindia: si svolgerà sabato 29 luglio 2023 a Sindia, borgo del Marghine posizionato tra Macomer e Bosa, la sesta edizione di “Trazzos de cadena“, con l’attesa sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna e la sagra della pecora.

L’appuntamento è nel centro storico di Sindia a partire dalle ore 18:00. La sfilata partirà dalle ex scuole medie, per arrivare in piazza Mercato, dove verranno presentati i gruppi in maschera e, successivamente, si svolgerà la “Sagra della pecora“.

Programma Trazzos de cadena, Sindia:

Sabato, 29 luglio 2023:

  • ore 18:00 – Dalle ex scuole medie a piazza Mercato – Sfilata delle maschere del carnevale della Sardegna:
    • Sos Traigolzos de Sindia;
    • Sos Tintinnatos di Siniscola;
    • Donna Zenobia di Macomer;
    • S’Attitidu di Bosa;
    • Scruzzonis di Siurgus Donigala;
    • Gigantes di Sennori;
    • Su Maimoni e is Ingestus di Tertenia;
    • S’Accabadora Pianalzesa;
  • a seguire – Serata presentata da Angelo Pisanu:
    • Presentazione dei gruppi in maschera
    • Sagra della pecora
    • Musica e balli in piazza con l’organetto di Simone Obinu e il canto di Cristian Serra e Silvana Piras

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli contattate l’associazione culturale Sos Traigolzos di Sindia.

Come arrivare a Sindia:

