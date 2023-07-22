Trazzos de cadena e sagra della pecora a Sindia: scopri il programma completo di sabato 29 luglio 2023!
Trazzos de cadena a Sindia: si svolgerà sabato 29 luglio 2023 a Sindia, borgo del Marghine posizionato tra Macomer e Bosa, la sesta edizione di “Trazzos de cadena“, con l’attesa sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna e la sagra della pecora.
L’appuntamento è nel centro storico di Sindia a partire dalle ore 18:00. La sfilata partirà dalle ex scuole medie, per arrivare in piazza Mercato, dove verranno presentati i gruppi in maschera e, successivamente, si svolgerà la “Sagra della pecora“.
Programma Trazzos de cadena, Sindia:
Sabato, 29 luglio 2023:
- ore 18:00 – Dalle ex scuole medie a piazza Mercato – Sfilata delle maschere del carnevale della Sardegna:
- Sos Traigolzos de Sindia;
- Sos Tintinnatos di Siniscola;
- Donna Zenobia di Macomer;
- S’Attitidu di Bosa;
- Scruzzonis di Siurgus Donigala;
- Gigantes di Sennori;
- Su Maimoni e is Ingestus di Tertenia;
- S’Accabadora Pianalzesa;
- a seguire – Serata presentata da Angelo Pisanu:
- Presentazione dei gruppi in maschera
- Sagra della pecora
- Musica e balli in piazza con l’organetto di Simone Obinu e il canto di Cristian Serra e Silvana Piras
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli contattate l’associazione culturale Sos Traigolzos di Sindia.
Come arrivare a Sindia:
