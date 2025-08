Laconi Beer Fest 2023: scopri il programma completo di sabato 22 luglio 2023!

Laconi Beer Fest 2023: torna sabato prossimo con la sua quinta edizione la “Laconi Beer Fest“. L’appuntamento con la festa della birra di Laconi è per sabato 22 luglio 2023 , a partire dalle ore 18:00, presso l’area Piso.

Partecipano 5 birrifici artigianali sardi, per un totale di 15 diversi tipi di birra. E’ previsto anche food, inclusi panini con porchetta.

Laconi è un importante centro del Sarcidano, nel sud della provincia di Oristano, ed è famoso soprattutto per i ruderi del castello giudicale nel favoloso parco Aymerich, per la casa natale di Sant’Ignazio e per il completissimo museo dei menhir.

Programma Laconi Beer Fest:

Sabato, 22 luglio 2023:

ore 18:00 – Apertura stand e fusti di birra , accompagnati da buona musica con Dj set. Partecipano i birrifici: Birrificio Artigianale Nanumoru Harvest Sardinian Craft Beer Ilienses Birrificio Agricolo ReForte Alvure

, accompagnati da buona musica con Dj set. Partecipano i birrifici: ore 23:00 – DJ Buster Malandrini con musica dance anni 90

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli rivolgetevi pure alla pagina Facebook dell’evento!

Come arrivare a Laconi:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: