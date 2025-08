Weekend 21, 22 e 23 luglio 2023 in Sardegna: salve ragazzi, rieccoci al nostro articolo che riassume la marea di eventi del prossimo weekend in Sardegna, che sarà particolarmente esaltante, con tanti appuntamenti per tutti i gusti: dallo street food alle feste della birra, dalle sagre di ogni tipo ai festival folk, dai balli latino americani alle sfilate di moda, dai grandi concerti ai festival blues, dalle feste in spiaggia alle escursioni, e chi più ne ha più ne metta.

Per questo motivo, per darvi modo di organizzarvi meglio, stiamo uscendo già da 3 settimane un giorno prima del solito, al giovedì pomeriggio e non più al venerdì. Per la precisione usciamo con gli eventi principali al giovedì e con un corposo aggiornamento al venerdì, perciò se vedete che manca qualcosa o notate qualche refuso, inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata. L’articolo rimane in aggiornamento fino a sabato mattina per dare spazio ai ritardatari.

Quanto alla filosofia che ci muove, cerchiamo da un lato di non farci sfuggire gli eventi principali, che comunque in estate sono davvero tanti, dall’altro cerchiamo di promuovere anche gli eventi che si svolgono nei borghi più piccoli, quelli lontani dalle principali direttrici turistiche, che rimangono più intimi e autentici e per la cui organizzazione lavorano per settimane praticamente tutti gli abitanti. Come detto, vista la marea di eventi che meriterebbero di essere posti in evidenza, cerchiamo di trovare comunque il giusto mix.

Ma bando alle ciance e andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 21, 22 e 23 luglio 2023 , dovete scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.