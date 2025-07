Festa della birra di Tempio Pausania: scopri il programma di sabato 22 luglio 2023

Festa della birra a Tempio Pausania: si svolgerà nella serata di sabato 22 luglio 2023 la “Festa della birra di Tempio Pausania“, nella Gallura dell’interno, nel nord Sardegna. L’appuntamento è alle ore 18:00 in piazza XXV aprile, per una serata all’insegna della birra, degli spettacoli e del divertimento. L’evento fa parte degli appuntamenti in programma per l’Estate Tempiese 2023.

Arrivate con il sorriso e la voglia di divertirvi perché la Festa della Birra di Tempio Pausania è pronta a regalarvi una bella serata! Gli adulti potranno deliziare i loro palati con l’ottima e fresca birra Paulaner, mentre i bambini si divertiranno con una serie di giochi appositamente pensati per loro.

Non solo, perfettamente abbinati alla birra fredda e schiumosa troverete ad attendervi hamburger e wurstel. Le patatine e gli anelli di cipolla, croccanti e gustosi, completano l’esperienza culinaria (il menù è fisso e costa 10 euro). E per i più piccoli? Un classico intramontabile (a 5 euro): cotoletta e patatine!

Ma non dimenticatevi di lasciare un po’ di spazio per il dessert. Avete mai provato un krapfen dolce dopo un bel bicchiere di birra? Ebbene, è il momento di farlo! Questi dolci tedeschi, soffici e ricchi di crema, sono la conclusione perfetta per un pasto all’insegna della “festa della birra“.

Il divertimento però non finisce qui! Da non perdere lo spettacolo di pole dance, con le ballerine che si esibiscono in plastiche performance. E quando il ritmo inizia a salire, i DJ prenderanno il controllo, facendovi ballare fino a tarda notte.

Programma Festa della birra di Tempio Pausania:

Sabato, 22 luglio 2023:

ore 18:00 – Piazza xxv Aprile – Inizio festa della birra, durante la serata : Giochi per bambini : gonfiabili, Nerf gigante, tiro a segno, palloncini, baby dance, bolle di sapone e zucchero filato a cura di IES Eventi I Intrattenimento & Animazione bambini Birra e gadget Paulaner Menù adulti (10 euro): Hamburger, würstel, patatine, anelli di cipolla pastellati e Krapfen dolce. Menù bambini (5 euro): cotoletta e patatine Panini Spettacolo della scuola di Pole Dance della Maestra Giovanna Inzaina e le sue allieve ( ingresso gratuito) Dj set a cura di Tommi B e Mattia Fenu

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La festa della birra è organizzato dai Fidali Classe 78 di Tempio Pausania, a loro vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.

Come arrivare in piazza XXV Aprile a Tempio Pausania:

