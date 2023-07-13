Tempio Faber Festival 2023 a Tempio Pausania: scopri il programma completo del 14, 15 e 16 luglio 2023!

Faber Festival 2023 a Tempio Pausania: tutti sappiamo del grande amore Fabrizio de André per la Sardegna, il cantautore genovese infatti, nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso, si trasferì nelle campagne di Tempio Pausania (la sua residenza, l’Agnata, è oggi un’apprezzata struttura ricettiva). E allora ecco che saranno proprio i “luoghi di Faber“, i protagonisti della 18° edizione del “Tempio Faber Festival, omaggio a Fabrizio De André“, che si svolgerà il 14, 15 e 16 luglio 2023 .

Per l’occasione infatti, lo splendido centro storico in pietra di Tempio Pausania si trasformerà in un teatro a cielo aperto con concerti, mostre, installazioni e spettacoli. A mettere in musica l’omaggio a De André saranno anche quest’anno artisti nazionali e internazionali, scelti dal direttore artistico, il musicista e compositore Sandro Fresi.

L’evento fa parte del folto programma di eventi dell’ “Estate Tempiese 2023” e del calendario degli eventi estivi dell’alta Gallura.

Programma Tempio Faber Festival 2023:

Venerdì, 14 luglio 2023:

ore 22:00 – Piazza Gallura – Concerto di Zirichiltagghja, storica e amata tribute band che ripercorrerà i momenti principali della vita e della carriera di Fabrizio: dalla Genova degli esordi della Città Vecchia alla maturità artistica in Sardegna, passando attraverso gli occhi di personaggi straordinari quali “Bocca di Rosa” o “Princesa” per culminare nella celebrazione della grande cultura del Mediterraneo con “Creuza de ma“.

Sabato, 15 luglio 2023:

ore 11:00 – Chiesa del Purgatorio – Presentazione dell’inedita installazione di musica acusmatica dal titolo “Mezzi di propagazione“, ideata dal musicista e compositore Marco Dibeltulu , che racconta De André attraverso la fusione tra suoni tipicamente elettronici, paesaggio sonoro della Gallura e frammenti di voce dello stesso cantautore. L’installazione sarà visitabile per tutta la durata del festival. Da segnalare anche l’ esposizione delle ceramiche artistiche di Zaira Altea , tra le vie del centro storico. con una collezione innovativa ispirata all’opera di Fabrizio de André.

Domenica, 16 luglio 2023:

Mattino:

ore 09:30 – Monte Limbara – Trekking musicale: "L'Indiano" realizzato in collaborazione con Marco Muntoni e l'Associazione Raikes. Lungo il sentiero che parte dalla chiesa della Madonna della Neve, gli escursionisti raggiungeranno un incantevole arco di granito che domina la Gallura montuosa e collinare fino al mare, accompagnati dalle incursioni musicali di Mauro Savigni (chitarra e voce) e del sassofonista Mauro Fresi (evento su prenotazione, posti limitati, costo 10 €).

Pomeriggio e sera:

dal pomeriggio – Spazio espositivo del Cedap, bosco di Curadureddu – Mostra retrospettiva su Fabrizio De André in Sardegna: "Lungo i sentieri di Faber", a cura dell'Associazione tramedarte. La mostra rientra nel quadro degli eventi di Organica, il museo di arte ambientale del Parco del Limbara

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La XVIII edizione del Tempio Faber Festival è organizzata dall’Associazione culturale Iskeliu sotto la direzione artistica di Sandro Fresi, con il contributo del Comune di Tempio Pausania e della Fondazione di Sardegna; con il sostegno di Radoff S.p.A e Fourgreen S.r.l.; in collaborazione con Fondazione Fabrizio De André, Banda musicale Città di Tempio, Gruppo Folk Città di Tempio, Associazione culturale Raikes, Associazione culturale tramedarte, Vallicciola Hotel, G.e.d.a. S.r.l.

Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, anche dell’ultimo minuto. Questa è la pagina Facebook del festival.

Come arrivare a Tempio Pausania:

