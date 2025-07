Trexenta, nel nome del pane a Ortacesus: scopri il programma completo del 22 e 23 luglio 2023!

Trexenta, nel nome del pane a Ortacesus: la regione storica della Trexenta, ormai lo sappiamo tutti, anche con un certo orgoglio, era uno dei granai dell’antica Roma, che dalle colline del sud Sardegna dipendeva per i rifornimenti dei preziosi cereali locali.

Alla fine dello scorso anno, in qualità di direttore organizzativo del progetto Isula, ho avuto modo di visitare il “Museo del grano di Ortacesus” e sono rimasto notevolmente impressionato, sia dalla bellezza del luogo, una grande casa storica che ha conservato intatti tutti gli ambienti, sia dalle attività che vi vengono svolte, con il fine di tramandare i saperi legati alla filiera del grano in Trexenta.

Non mi sorprende quindi che proprio lì si organizzi un grande evento come “Trexenta, nel nome del pane“, che si svolgerà proprio a Ortacesus il 22 e 23 luglio 2023 (sabato e domenica rispettivamente).

Trexenta nel Nome del Pane è un appuntamento turistico-gastronomico organizzato dalla Pro Loco di Ortacesus in collaborazione con le pro loco del territorio circostante (San Basilio, Senorbì, Selegas, Suelli, Guamaggiore, Siurgus Donigala, Gesico, Ussana) che arriva quest’anno alla sua settima edizione.

Si tratta di un’interessante opportunità per immergersi nelle antiche tradizioni sarde legate alla produzione del pane, simbolo di convivialità e nutrimento. Gli abitanti del paese e i visitatori avranno l’opportunità di scoprire l’autenticità dei borghi della Trexenta, esplorando tradizioni, usanze, costumi e ricette tramandate di generazione in generazione.

Così spiega infatti Gioacchino Piseddu, presidente della Pro Loco di Ortacesus e organizzatore della rassegna:

In questa settima edizione, vogliamo crescere e far conoscere al pubblico le nostre tradizioni e le eccellenze gastronomiche, storiche e culturali dei paesi della Trexenta.

[..] Il nostro obiettivo – continua Piseddu – è mettere in mostra i prodotti tipici e utilizzarli come strumento di promozione e commercio per far conoscere al grande pubblico le realtà, spesso poco conosciute, dei paesi della Trexenta. Vogliamo tramandare alle nuove generazioni il ricordo della lavorazione tradizionale del grano, che da millenni rappresenta una fonte economica primaria per tutta la zona

Gioacchino Piseddu, presidente della Pro Loco di Ortacesus