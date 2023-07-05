Sagra della pecora 2023 a Orosei: scopri il programma completo di venerdì 7 luglio 2023!
Sagra della pecora 2023 a Orosei: continuano gli eventi dell’estate 2023 a Orosei, il bel borgo della provincia di Nuoro famoso per le sue spiagge da sogno, Biderosa e Cala Liberotto su tutte.
E allora ecco che venerdì 7 luglio 2023, in piazza del Popolo a Orosei, con inizio alle ore 20:00, si svolgerà l’attesa “Sagra della pecora“.
Potrete gustarvi questo secondo di carne accompagnato da pomodori freschi, con ricotta salata, pane carasau e un bel bicchiere di buon vino!
Programma Sagra della Pecora, Orosei:
Venerdì, 7 luglio 2023:
- ore 20:00 – Piazza del Popolo – Sagra della pecora
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e informazioni, potete consultare la pagina Facebook dei Detale 93 di Orosei che organizzano l’evento.
Dove si trova e come arrivare a Orosei:
