Festa della birra 2023 a Piscinas: ecco il programma di sabato 8 luglio 2023!
Festa della birra 2023 a Piscinas: si svolgerà sabato prossimo, l’ 8 luglio 2023, la festa della birra di Piscinas, inserita nel fitto cartellone di eventi estivi chiamato “Estate in Piscinas“.
Attenzione però a non fare confusione, NON stiamo parlando della spiaggia di Piscinas, ma del piccolo borgo sulcitano di Piscinas, tra Giba e Santadi, a due passi da Carbonia, Sant’Antioco, Porto Pino e Teulada.
Programma Festa della birra Piscinas:
Sabato, 8 luglio 2023:
L’evento si svolge presso l’anfiteatro comunale del comune di Piscinas.
- dalle ore 18:00 – Esposizione di Vespe storiche, con la partecipazione del Vespa Club di Cagliari
- ore 21:30 – Musica dal vivo con i Fruit Juice
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed per eventuali aggiornamenti vi rimandiamo all’associazione ANSPI di Piscinas che lo organizza e alla pagina Facebook del comune di Piscinas. Altrimenti questi sono i contatti telefonici da usare.
- Amedeo: 349 55 84 463
- Simone: 393 53 74 412
- Daniela: 339 22 24 259
Dove si trova il Comune di Piscinas:
