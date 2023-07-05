Festa della birra 2023 a Piscinas: si svolgerà sabato prossimo, l’ 8 luglio 2023 , la festa della birra di Piscinas, inserita nel fitto cartellone di eventi estivi chiamato “Estate in Piscinas“.

Attenzione però a non fare confusione, NON stiamo parlando della spiaggia di Piscinas, ma del piccolo borgo sulcitano di Piscinas, tra Giba e Santadi, a due passi da Carbonia, Sant’Antioco, Porto Pino e Teulada.

Programma Festa della birra Piscinas:

Sabato, 8 luglio 2023:

L’evento si svolge presso l’anfiteatro comunale del comune di Piscinas.

dalle ore 18:00 – Esposizione di Vespe storiche , con la partecipazione del Vespa Club di Cagliari

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed per eventuali aggiornamenti vi rimandiamo all’associazione ANSPI di Piscinas che lo organizza e alla pagina Facebook del comune di Piscinas. Altrimenti questi sono i contatti telefonici da usare.

Amedeo: 349 55 84 463

Simone: 393 53 74 412

Daniela: 339 22 24 259

Dove si trova il Comune di Piscinas:

