Notti colorate 2023 e Shopping sotto le stelle a Cagliari: partono domani, giovedì 6 luglio 2023, i saldi estivi 2023 in Sardegna e per l’occasione, la città di Cagliari offrirà una marea di eventi nelle più importanti piazze cittadine e nelle vie dello shopping.

Shopping sotto le stelle e Vini sotto le stelle:

Partiamo da “Shopping sotto le stelle” con i negozi del centro storico (via Manno, via Garibaldi e, novità 2023, corso Vittorio Emanuele II) aperti fino alla mezzanotte il 6, 13, 20 e 27 luglio 2023 .

Contestualmente, sempre nel corso, il 7 e 8 luglio 2023 (venerdì e sabato), ci sarà “Vini sotto le stelle” (al quale abbiamo dedicato un articolo a parte, segui il link), con degustazioni di vini delle più pregiate cantine sarde (e non solo).

Notti Colorate 2023 in piazza del Carmine:

Non lontano, si rianima la centralissima piazza del Carmine, della quale si cerca di iniziare un percorso di recupero con le “Notti Colorate” e tanti eventi, concerti e spettacoli nelle giornate del 7 e 9 luglio 2023 (venerdì la “Notte Azzurra” e domenica la “Notte Rossa“). Trovate qui sotto il programma completo:

Programma delle “Notti colorate” del 7 e 9 luglio 2023 a Cagliari

Festa del Gusto in piazza Giovanni XXIII°:

In piazza Giovanni XXIII° a Cagliari, che si trova alla fine di via Dante, spazio alla “Festa del gusto internazionale” che tutte le sere dal 6 al 9 giugno 2023 , da giovedì a domenica, proporrà un giro del mondo gastronomico di 10mila chilometri, con una marea di pietanze cucinate a vista e vendute in formato street food: dal maialetto sardo alla porchetta romana, dalla frittura di mare ai tacos e ai cibi messicani, dall’asado argentino al churrasco brasiliano, dalla birra ai cocktail e chi più ne ha più ne metta, inclusi tanti spettacoli e animazione (anche a questo evento abbiamo dedicato un intero articolo, segui il link).

Non c’è nulla da dire, l’estate a Cagliari sta iniziando davvero!

