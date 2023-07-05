Eventi Estate 2023 a Piscinas: si chiama “Estate in Piscinas” il cartellone di eventi estivi del piccolo borgo di Piscinas nel Sulcis Iglesiente, nel sud ovest della Sardegna.

Attenzione però, non stiamo parlando della spiaggia di Piscinas, ma del borgo che porta lo stesso nome, che si trova tra Giba e Santadi. Le due località non sono neanche vicine, anzi si trovano a oltre 90 km di distanza fra loro!

Però, se amate il mare il comune di Piscinas è vicino a Masainas, Porto Pino, Teulada e San’Antioco!

Eventi luglio e agosto 2023 a Piscinas:

Preparati a vivere un’estate scoppiettante nel 2023 con gli eventi di Piscinas! Questo suggestivo comune della Sardegna sud-occidentale si sta infatti preparando per intrattenere visitatori e locali con una serie di eventi estivi da non perdere.

Gli “Eventi Piscinas Estate 2023” interessanti serate enogastronomiche in cui si possono gustare le delizie culinarie locali in un’atmosfera festosa: la “Sagra degli gnocchetti” (29 luglio 2023), la “Sagra del maialetto” (10 agosto 2023) e la degustazione enogastronomica di vini e prodotti locali (26 agosto 2023). Non mancherà una rinfrescante “Festa della birra” (8 luglio 2023), un appuntamento ideale per gli amanti del luppolo che vogliono assaporare le migliori birre artigianali.

Anche lo spettacolo sarà al centro della scena a Piscinas durante l’estate del 2023. A partire dal cabaret che farà ridere a crepapelle, con il Sindaco di Scaffingiu (i l22 luglio 2023) e Pino e gli anticorpi (18 agosto 2023). Coinvolgenti esibizioni di gruppi folk locali, e fuochi d’artificio che illuminano il cielo notturno di Piscinas sono solo alcuni degli eventi in programma.

Per gli appassionati di letteratura, gialli e crime gli “Eventi Piscinas Estate 2023″ propongono la presentazione del libro “Yara. Autopsia di un’indagine” della criminologa e autrice di talento Roberta Bruzzone.

La musica sarà una costante dell’estate a Piscinas, con concerti live di vari generi, dall’energia del rock alla raffinatezza del jazz. Da non perdere il concerto dei Tazenda (5 agosto 2023) e quello, più soft, del jazzista di Daniele di Bonaventura (21 agosto 2023). E non può mancare neanche la festa patronale, un evento che ogni anno riunisce la comunità in un’esplosione di festa e tradizione.

Insomma, Piscinas nell’estate del 2023 si conferma come una destinazione molto interessante per chi cerca un mix di cultura, buon cibo, musica, e tanto divertimento. Non perdere perciò l’opportunità di scoprire tutti gli eventi di Piscinas Estate 2023. Trovi il calendario completo qui sotto.

Ecco il calendario completo degli eventi estivi a Piscinas:

Gli eventi si terranno tra l’anfiteatro comunale e il parco Salazar nel paese di Piscinas. Villa Salazar, nota anche come “Villa Bice“, è un’elegante villa di campagna ottocentesca. Essa venne infatti edificata alla fine dell’800 dalla nobile famiglia Salazar su progetto dall’Ingegnere Giorgio Asproni, parente del suo ononimo, sposato proprio con una Salazar, che intitolò la villa alla figlia Beatrice.

Per maggiori dettagli su ogni appuntamento e per eventuali modifiche al programma, sempre possibili quando il calendario riguarda due mesi di eventi, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comune di Piscinas.

Dove si trova il Comune di Piscinas:

