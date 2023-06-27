Festa del Gusto internazionale a Sant’Antioco: scopri il programma del 29, 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023!

Festa del Gusto internazionale 2023 a Sant’Antioco: la grande novità dell’edizione 2023 della “Festa del gusto internazionale” è che, la famosa kermesse gastronomica, non partirà più da Cagliari, come era divenuto ormai consuetudine, bensì dal sud ovest della Sardegna.

La tappa inaugurale del tour che interesserà le piazze delle più importanti località turistiche della Sardegna, si svolgerà infatti in piazza Ferralasco a Sant’Antioco, nel fine settimana che va dal 29 giugno al 2 luglio 2023 , in concomitanza con la sentitissima Festa di San Pietro.

Cosa è la Festa del gusto internazionale?

La festa del gusto è uno dei più grandi eventi dedicati al cibo strada in Sardegna, con stand provenienti non solo dalla nostra isola, ma da tutta Italia e dall’estero, con tradizioni, profumi e sapori che si incontrano e si esaltano l’uno con l’altro. Pensate che c’è chi farà 10 mila chilometri per essere protagonista dell’estate sarda!

Il formato dell’evento, ormai consolidato, prevede numerosi stand con tante pietanze. Ma come funziona?

Non c’è un menù fisso e non c’è una cassa centrale ,

e , ognuno gira tra gli stand , osserva le proposte dei singoli street fooder e gli chef che cucinano i piatti a vista, nel frattempo controlla anche i prezzi (sempre esposti);

, osserva le proposte dei singoli street fooder e gli chef che cucinano i piatti a vista, nel frattempo controlla anche i prezzi (sempre esposti); quindi sceglie cosa comprare e/o cosa bere ,

, infine ordina e paga nello stand scelto (o negli stand scelti, si può anche decidere di comprare una pietanza in uno stand e lasciarsi incuriosire dallo street food di un altro “chef da strada”).

Cosa si può mangiare alla Festa del gusto di Sant’Antioco?

Dal buon maialetto sardo e il carignano locale per arrivare ai tacos e tequila del Messico, l’ asado Argentino di Provitina e Vincenti, al churrasco di Fisher Anderson e Fabiano Moreira, passando per la paella spagnola (che torna quest’anno dopo un paio d’anni di assenza).

E poi ancora la cucina romana, i panzerotti pugliesi, i dolci siciliani e tanto altro ancora.

Cosa si può bere alla Festa del gusto di Sant’Antioco?

Alla Festa del gusto di Sant’Antioco sarà disponibile una vasta scelta di birre artigianali.

A che ora si inizia?

Gli orari della Festa del Gusto Internazionale sono gli stessi per ogni serata, si parte dalle ore 18:00 in poi, fino a tarda sera.

Programma Festa del gusto internazionale, Sant’Antioco:

Giovedì, 29 Giugno 2023:

dalle ore 18:00 in poi – Apertura cucine e fusti di birra

ore 19:30 – Inaugurazione con offerta di un bicchiere di vino rosso ( fino a esaurimento 70 litri) musica a cura del dj resident accompagnato dalle ballerine brasiliane.

( fino a esaurimento 70 litri) musica a cura del dj resident accompagnato dalle ballerine brasiliane. ore 21:30 – Spettacolo brasiliano.

Venerdì, 30 Giugno 2023:

dalle ore 18:00 in poi – Apertura cucine e fusti di birra

ore 19:00 – Musica con il Dj Resident ” Anthony Zella”

ore 21:30 – Musica Dance anni 90, con due dei più stimati djs di Revivas: Simon Luca e Angelo Fraternali

Sabato, 1 Luglio 2023:

dalle ore 18:00 in poi – Apertura cucine e fusti di birra

ore 19:00 – Musica con il Dj Resident ” Anthony Zella”

dalle ore 22:00 – Spettacolo di DJX che, con “Generazione 2.mila“, ci farà riascoltare le più importanti hit dal 2000 a oggi!

Domenica, 2 Luglio 2023:

dalle ore 18:00 in poi – Apertura cucine e fusti di birra

dalle ore 19:30 – Balli country di gruppo con Roby Menphis

dalle ore 21:30 – Dj Set finale con Anthony Zella

Dove dormire a Sant’Antioco:

Se volete godervi l’intero weekend a Sant’Antioco, con le sue spiagge Bandiera Blu e i tanti monumenti e aree archeologiche visitabili, allora doveste pernottare a Sant’Antioco, dove troverete tante soluzioni!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Info line: 070 680722

Ricordiamo che l’evento è organizzato grazie al Patrocinio del Comune di Sant’ Antioco.

Dove si trova piazza Ferralasco a Sant’Antioco, e come arrivarci:

Piazza Ferralasco si trova in una posizione squisita, sul lungomare di Sant’Antioco.

