Laguna sotto le stelle a Tortolì: scopri il programma completo di sabato 1 luglio 2023!

Laguna sotto le stelle a Tortolì: si svolgerà sabato prossimo uno degli eventi più attesi del prossimo weekend in Ogliastra, stiamo parlando di “Laguna Sotto le Stelle” a Tortolì. L’appuntamento è per la serata di sabato 1 luglio 2023 presso la “Cooperativa Pescatori di Tortolì“, nella laguna di San Giovanni (subito a nord della città, in direzione di Girasole, siamo nella Sardegna centro orientale).

Per dirla con le parole degli organizzatori “un tripudio di luci colorate illuminerà gli stand della cooperativa che diventeranno una festa a base dei prodotti tipici dei pescatori“, un’atmosfera estiva come poche direttamente al villaggio dei pescatori, con moltissimo cibo di mare e tante postazioni dove mangiarlo. Non è necessario prenotare.

La serata, che inizia alle ore 19:00, sarà inoltre animata dalla musica live curata dall’ “Associazione Artisti Ogliastra“.

Programma Laguna sotto le stelle, Tortolì:

Sabato, 1 luglio 2023:

dalle ore 19:00 a tarda notte – Inizio festa e preparazione del cibo di mare

dalle ore 21:00 – Musica con le band : Lagoona Night Groove The Xfiles Kill the druma

:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, o per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alle pagine Facebook degli organizzatori:

Dove si trova la Cooperativa Pescatori di Tortolì:

Come detto la laguna di San Giovanni si trova subito a nord della cittadina di Tortolì, gli organizzatori, visto il grande afflusso previsto, consigliano di parcheggiare ordinatamente lungo la riva di ponente oppure di entrare da Girasole, in direzione del vecchio ittiturismo della peschiera.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: