Gonnos incontra il Vino: scopri il programma del 1 luglio 2023 a Gonnosfanadiga!
Gonnos incontra il Vino: si svolgerà nella serata di sabato 1 luglio 2023 la serata dedicata alla degustazione dei vini di ben 12 delle migliori cantine sarde a Gonnosfanadiga, con l’evento “Gonnos incontra il Vino“.
L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00, in via Nazionale, Zona PIP, a Gonnosfanadiga, borgo che si trova ai piedi del massiccio del Linas, nel Medio Campidano. In programma anche degustazioni di cibo locale, tanta buona musica e arte.
Programma Gonnos incontra il Vino:
Sabato, 1° luglio 2023:
- dalle ore 19:00 :
- Degustazioni vini con la partecipazione di 12 cantine per un totale di 60 etichette
- Area food
- Spazio bambini
- Arte
- Musica
Elenco cantine partecipanti:
- Audarya
- Contini 1898
- Cantina Mesa
- Nuovi poderi Cantina
- Iolei Winery
- Cantina Santa Maria La Palma
- Cantine Sardus Pater Sant’Antioco
- Sella&Mosca
- Tenute Smeralda
- Su’entu
- Vigne Surrau
- Cantina della Vernaccia
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’associazione Go-Nos, con il patrocinio del Comune di Gonnosfanadiga e la collaborazione dell’Enoteca “L’Oasi di Bacco”. Ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e per eventuali modifiche al programma.
Come arrivare a Gonnosfanadiga:
Come detto, l’evento si svolgerà nell’area PIP di Gonnosfanadiga in via Nazionale, proprio di fronte all’ enoteca “L’Oasi di Bacco”, partner dell’evento.
