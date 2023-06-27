Gonnos incontra il Vino: scopri il programma del 1 luglio 2023 a Gonnosfanadiga!

Gonnos incontra il Vino: si svolgerà nella serata di sabato 1 luglio 2023 la serata dedicata alla degustazione dei vini di ben 12 delle migliori cantine sarde a Gonnosfanadiga, con l’evento “Gonnos incontra il Vino“.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00, in via Nazionale, Zona PIP, a Gonnosfanadiga, borgo che si trova ai piedi del massiccio del Linas, nel Medio Campidano. In programma anche degustazioni di cibo locale, tanta buona musica e arte.

Programma Gonnos incontra il Vino:

Sabato, 1° luglio 2023:

dalle ore 19:00 : Degustazioni vini con la partecipazione di 12 cantine per un totale di 60 etichette Area food Spazio bambini Arte Musica



Elenco cantine partecipanti:

Audarya

Contini 1898

Cantina Mesa

Nuovi poderi Cantina

Iolei Winery

Cantina Santa Maria La Palma

Cantine Sardus Pater Sant’Antioco

Sella&Mosca

Tenute Smeralda

Su’entu

Vigne Surrau

Cantina della Vernaccia

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione Go-Nos, con il patrocinio del Comune di Gonnosfanadiga e la collaborazione dell’Enoteca “L’Oasi di Bacco”. Ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e per eventuali modifiche al programma.

Come arrivare a Gonnosfanadiga:

Come detto, l’evento si svolgerà nell’area PIP di Gonnosfanadiga in via Nazionale, proprio di fronte all’ enoteca “L’Oasi di Bacco”, partner dell’evento.

