Il Gigante Del Cedrino e Voci di Maggio In Tour 2023 a Loculi: fervono i preparativi a Loculi per il grande evento che nel prossimo weekend, l’ 1 e 2 luglio 2023 , coinvolgerà il borgo della Baronia, adagiato nella vallata del fiume Cedrino. Stiamo parlando della sesta edizione de “Il Gigante del Cedrino“, che stavolta sarà accompagnato da “Voci di Maggio In Tour“.

Il Gigante del Cedrino altri non è che la straordinaria forma di pecorino tutta da gustare, che verrà tagliata per l’occasione: 598,5 chilogrammi, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura! Ancora oggi il record per il pecorino più grande del mondo spetta Loculi.

Ad accompagnarlo le tante altre delizie del territorio, con la sagra del vitello al sabato e quella del formaggio fuso alla domenica. Sempre domenica da non perdere anche la degustazione di vini e formaggi locali.

E poi tanta musica, grazie alla versione itinerante di Voci di Maggio, la storica manifestazione canora capitanata dagli Istentales, il gruppo etno-pop agropastorale più amato della Sardegna. Grandi ospiti saranno Bianca Atzei al sabato, gli Istentales con i Modena City Ramblers alla domenica. Testimonial della manifestazione sarà il mitico Giulio Golia de “Le Iene“.

Ma non solo, durante entrambe le giornate si potranno visitare le cortes apertas del borgo e i siti archeologici del territorio, per una giornata tutta da vivere tra enogastronomia, cultura, musica e natura.

Programma Il Gigante Del Cedrino 2023, Loculi:

Sabato, 1 luglio 2023:

ore 17:00 – Taglio formaggio gigante del cedrino (Guinness World Records) con degustazione di vini delle cantine Tenuta Asinara. Testimonial: Giulio Golia (Le Iene)

ore 18:00 – Vie del paese – Rassegna di cori e tenores, presenta Giuliano Marongiu

ore 20:00 – Sagra del vitello

ore 21:00 – Kaleidos in concerto

ore 22:00 – Bianca Atzei in concerto

A seguire – I love Formentera (show di Radio 105)

Domenica, 2 luglio 2023:

ore 11:00 – Torneo di calcetto della solidarietà

ore 17:00 – Vie del paese – Esibizione itinerante della Funky Jazz Orkestra (l' "Orchestra stabile e itinerante" di Berchidda OT eil coro di Ittireddu

ore 18:00 – Degustazione di vini e formaggi locali

ore 20:00 – Sagra del formaggio fuso

ore 21:30 – Istentales in concerto

ore 22:30 – Modena City Ramblers in concerto

ore 23:30 – Istentales & Modena City Ramblers in concerto

Dove dormire a Loculi e dintorni:

Eccovi qualche idea su dove dormire a Loculi e nei paesi vicini, per chi volesse godersi un’intero weekend in Baronia.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook di Voci di Maggio.

Come arrivare a Loculi:

Ecco la posizione esatta di Loculi sulla cartina stradale della Sardegna, arrivare è molto facile, si trova infatti molto vicino alla SS131 DCN, lungo la SP25 che porta a Orosei. Occhio alle postazioni autovelox in Sardegna.

